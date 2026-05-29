29日13時現在の日経平均株価は前日比1446.88円（2.24％）高の6万6140.00円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1322、値下がりは212、変わらずは25と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を230.90円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が188.56円、ＳＢＧ <9984>が185.85円、村田製 <6981>が115.53円、イビデン <4062>が110.96円と続く。



マイナス寄与度は129.13円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、フジクラ <5803>が55.51円、ディスコ <6146>が9.86円、レーザーテク <6920>が5.23円、セコム <9735>が3.08円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は鉱業、非鉄金属の2業種のみ。値上がり率1位は金属製品で、以下、空運、電気機器、サービス、証券・商品、化学と続いている。



※13時0分5秒時点



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