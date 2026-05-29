USJ×『葬送のフリーレン』コラボ、きょう初公開 声優・種崎敦美＆岡本信彦が開幕セレモニーに登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は29日、人気のテレビアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボレーションがあすから始まるのに伴い、開幕セレモニーを開催。声優の種崎敦美（※崎＝たつさき）と岡本信彦が登壇した。
【写真】目の前に広がるフリーレンの世界…！感動を語る種崎敦美＆岡本信彦
これまで『名探偵コナン』『呪術廻戦』など人気アニメとコラボしてきたUSJがこのたび、『葬送のフリーレン』と初コラボ。期間は30日から2027年1月11日まで。テーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』や大人気コースターでのスリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』、オリジナルグッズが展開される。
目玉の一つは、パーク初登場となるフォーマットのアトラクション『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』。『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』は、旅人となったゲストが自身の足で歩いて巡り、巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングの美しく臨場感あふれる映像、ヒンメルの像を再現したプロップス（小道具）、ゲストも魔法を操る参加型の演出などを通して『葬送のフリーレン』の描く“魔法のある世界”にひたることができる。
同日、報道陣に各アトラクションが初公開された。また種崎と岡本も先行体験。種崎は「入った瞬間から『葬送のフリーレン』の世界だ！フリーレンたちと歩けるじゃん！」と振り返り「涙をこらえるのが大変で
、目と耳と全部が喜んでました!!」と大興奮。岡本も「この感じの没入体験は初めて…」と言い「背丈も一緒なシュタルクがいて、よりリアルな感じになった」と語った。2人ともアトラクションを通してアニメの世界にひたっていた。
そして、「ひたろう、この冒険に」（岡本）「ユニバーサル・クールジャパン 葬送のフリーレン」（種崎）「開幕!!!」の掛け声でセレモニー開幕を宣言した。
【写真】目の前に広がるフリーレンの世界…！感動を語る種崎敦美＆岡本信彦
これまで『名探偵コナン』『呪術廻戦』など人気アニメとコラボしてきたUSJがこのたび、『葬送のフリーレン』と初コラボ。期間は30日から2027年1月11日まで。テーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』や大人気コースターでのスリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』、オリジナルグッズが展開される。
同日、報道陣に各アトラクションが初公開された。また種崎と岡本も先行体験。種崎は「入った瞬間から『葬送のフリーレン』の世界だ！フリーレンたちと歩けるじゃん！」と振り返り「涙をこらえるのが大変で
、目と耳と全部が喜んでました!!」と大興奮。岡本も「この感じの没入体験は初めて…」と言い「背丈も一緒なシュタルクがいて、よりリアルな感じになった」と語った。2人ともアトラクションを通してアニメの世界にひたっていた。
そして、「ひたろう、この冒険に」（岡本）「ユニバーサル・クールジャパン 葬送のフリーレン」（種崎）「開幕!!!」の掛け声でセレモニー開幕を宣言した。