【食べ放題】信州二八そば・天ぷらなど60分990円〜! 新業態店が埼玉県ふじみ野市にオープン
大和フーヅは5月26日、「イオンタウンふじみ野」(埼玉県ふじみ野市)フードコート内にある「天丼やまと イオンタウンふじみ野店」をリニューアルし、新業態として天ぷら・信州二八そば食べ放題をオープンした。
天ぷら・そば・ごはんが食べ放題の天丼やまと
同店では、メインとなる好みのそばを1品注文すると、追加のそば、店舗で揚げる天ぷら、ご飯が60分間食べ放題となる。小学生は半額、未就学児は無料(未就学児の無料は、グループ内で1名以上注文した場合に限る)。
天ぷら・そば・ご飯が食べ放題で990円から
好きな天ぷらをご飯にのせてオリジナルの天丼にするなど、自由な組み合わせで楽しめる。天ぷらはえびやかき揚げなど数種類を常時用意し、「天丼やまと」で人気だった自家製エビ塩も提供する。
そばは「信州二八そば」を使用している。「ざるそば」(990円)をはじめ、「豚肉と野菜たっぷりつけ汁そば」(1,480円)、「さっぱり塩味 きのこ塩つけ汁そば」(1,380円)など多彩なメニューを用意する。おかわりのそばは冷たいそば、温かいそばのほか、カレーをかけるなど好みのスタイルで楽しめる。
「豚肉と野菜たっぷりつけ汁そば」(1,480円)
「さっぱり塩味 きのこ塩つけ汁そば」(1,380円)
天ぷら・そば・ごはんが食べ放題の天丼やまと
同店では、メインとなる好みのそばを1品注文すると、追加のそば、店舗で揚げる天ぷら、ご飯が60分間食べ放題となる。小学生は半額、未就学児は無料(未就学児の無料は、グループ内で1名以上注文した場合に限る)。
好きな天ぷらをご飯にのせてオリジナルの天丼にするなど、自由な組み合わせで楽しめる。天ぷらはえびやかき揚げなど数種類を常時用意し、「天丼やまと」で人気だった自家製エビ塩も提供する。
そばは「信州二八そば」を使用している。「ざるそば」(990円)をはじめ、「豚肉と野菜たっぷりつけ汁そば」(1,480円)、「さっぱり塩味 きのこ塩つけ汁そば」(1,380円)など多彩なメニューを用意する。おかわりのそばは冷たいそば、温かいそばのほか、カレーをかけるなど好みのスタイルで楽しめる。
「豚肉と野菜たっぷりつけ汁そば」(1,480円)
「さっぱり塩味 きのこ塩つけ汁そば」(1,380円)