狩野英孝＆パンサー尾形、NGなしでお悩みを全力解決 全国放送第3弾「僕らに全ベットしたということです」
お笑い芸人の狩野英孝、パンサー・尾形貴弘が出演する『全力おたすけバラエティ かのおが便利軒』が6月7日午後4時5分からフジテレビ系全国ネットで放送される。これに先がけ29日、番組制作発表会見が都内で行われた。
【写真】楽しそう！目を合わせて笑う狩野英孝＆尾形貴弘
本番組は、仙台放送でレギュラー放送されている『仙台市青葉市かのおが便利軒』（毎週土曜 後6：30）の全国放送第3弾となる。狩野は「全国枠を僕らにかけてくれた喜びがむちゃくちゃあります」とうれしさをあらわにしつつ、「今までの『かのおが便利軒』にはない、ハートフルな涙がポロッとこぼれるようなシーンもあって、たまにはこんな回もいいかなと感じております」とアピールした。
尾形は「3回目です！僕らに全ベットしたということです。僕らも8年やっていますので、相当腕がつきました。大御所を呼んで 僕らも大御所みたいなものです」と自信をにじませ、「いままで期待に応えられなかった。三度目の正直！期待してください。全国放送になる伏線ができたと思います」と期待をふくらませた。
■放送みどころ
◆宮城県にある“ネコの楽園”、石巻「田代島」を全力お手伝い
今回の舞台は、宮城県石巻市にある離島「田代島」。島民よりネコが多いというネコの楽園を、大のネコ好きゲスト・山田邦子と一緒に、どんな島なのかを解き明かすべく大冒険。島のネコに出会ってびっくり。人懐っこいネコばかりで、極上の癒しタイムが到来。そして島の名物、ネコ60匹が大集合のエサやりイベントをお手伝い。ネコが好きすぎて島に移住した人や、漁師さんとも出会い、島グルメを堪能。シャコに、巨大牡蠣に、塩ウニむすびなど、ネコの楽園・田代島を深掘りする。
◆97歳・最強おばあちゃんの夢を全力で叶える
茨城県に住む97歳の千代さんは、子ども、孫、ひ孫、玄孫までいる5世代家族の中心で、”最強ばあちゃん”YouTuber。自宅の広大な畑を1人で管理し、千代さんしか出せない味だという手料理を作り、家族みんなから愛されている。千代さんが料理で使うレンコンを求めて、体を張ってレンコン掘りをお手伝い。さらに、千代さんが大好きだという「相撲」。茨城県鹿嶋市で26年ぶりに開催される巡業で、最高の思い出を作ることはできるのか。
◆“かのおが”2人を見届けるのは…3年連続の東野幸治に加え、清水ミチコ
今年の見届け人は、東野幸治＆清水ミチコが登場。かのおがの雄姿に痛烈ツッコミを繰り広げる。3年連続出演の東野は、かのおがと「邦ちゃん」こと山田のコラボに大興奮。清水による山田のモノマネにも注目。なぜか土下座をする展開に…。
【写真】楽しそう！目を合わせて笑う狩野英孝＆尾形貴弘
本番組は、仙台放送でレギュラー放送されている『仙台市青葉市かのおが便利軒』（毎週土曜 後6：30）の全国放送第3弾となる。狩野は「全国枠を僕らにかけてくれた喜びがむちゃくちゃあります」とうれしさをあらわにしつつ、「今までの『かのおが便利軒』にはない、ハートフルな涙がポロッとこぼれるようなシーンもあって、たまにはこんな回もいいかなと感じております」とアピールした。
■放送みどころ
◆宮城県にある“ネコの楽園”、石巻「田代島」を全力お手伝い
今回の舞台は、宮城県石巻市にある離島「田代島」。島民よりネコが多いというネコの楽園を、大のネコ好きゲスト・山田邦子と一緒に、どんな島なのかを解き明かすべく大冒険。島のネコに出会ってびっくり。人懐っこいネコばかりで、極上の癒しタイムが到来。そして島の名物、ネコ60匹が大集合のエサやりイベントをお手伝い。ネコが好きすぎて島に移住した人や、漁師さんとも出会い、島グルメを堪能。シャコに、巨大牡蠣に、塩ウニむすびなど、ネコの楽園・田代島を深掘りする。
◆97歳・最強おばあちゃんの夢を全力で叶える
茨城県に住む97歳の千代さんは、子ども、孫、ひ孫、玄孫までいる5世代家族の中心で、”最強ばあちゃん”YouTuber。自宅の広大な畑を1人で管理し、千代さんしか出せない味だという手料理を作り、家族みんなから愛されている。千代さんが料理で使うレンコンを求めて、体を張ってレンコン掘りをお手伝い。さらに、千代さんが大好きだという「相撲」。茨城県鹿嶋市で26年ぶりに開催される巡業で、最高の思い出を作ることはできるのか。
◆“かのおが”2人を見届けるのは…3年連続の東野幸治に加え、清水ミチコ
今年の見届け人は、東野幸治＆清水ミチコが登場。かのおがの雄姿に痛烈ツッコミを繰り広げる。3年連続出演の東野は、かのおがと「邦ちゃん」こと山田のコラボに大興奮。清水による山田のモノマネにも注目。なぜか土下座をする展開に…。