ILLIT・MOKA、活動再開を発表「アーティスト本人の強い意向」 4月に体調不良で休養【報告全文】
5人組ガールグループ・ILLITのMOKAが、活動再開することが29日、発表された。MOKAは、体調不良のため、4月20日に活動を休止することを発表していた。
【写真】ほっそり美脚を披露したIROHA＆YUNAH
所属レーベル「BELIFT LAB」は公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、MOKAの活動再開を発表。「ILLITのメンバーMOKAが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします」と明かした。
また「MOKAはこれまで治療と休息を並行しながら回復に専念しており、無理のない範囲で活動を再開しても問題ないとの医療スタッフの所見を受けました。特に4th Mini Album 『MAMIHLAPINATAPAI』の活動が終了する前にステージに立ち、ファンの皆様にお会いしたいというアーティスト本人の強い意向があり、本日放送の『Music Bank』のステージをはじめとして活動へ参加することを決定いたしました」と経緯を説明した。
一方で、MOKAの体調を最優先にするため「一部スケジュールは変更となる可能性がございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけ、6月6日開催の『2026 Weverse Con Festival』については不参加となることも伝えた。
ILLITはHYBE LABELS開催ガールグループサバイバルプログラム番組『R U Next？』を経て誕生。2024年3月、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビューした。タイトル曲「Magnetic」は世界的ブームを巻き起こし、日本でも24年末に『第66回 日本レコード大賞』で新人賞を受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。また、25年9月にJapan 1st Single「時よ止まれ」をリリースし、日本デビューした。
MOKAは、04年10月8日生まれ。IROHAとともに日本出身メンバーの1人。
【報告全文】
こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。
ILLITのメンバーMOKAが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします。
MOKAはこれまで治療と休息を並行しながら回復に専念しており、無理のない範囲で活動を再開しても問題ないとの医療スタッフの所見を受けました。特に4th Mini Album 『MAMIHLAPINATAPAI』の活動が終了する前にステージに立ち、ファンの皆様にお会いしたいというアーティスト本人の強い意向があり、本日放送の『Music Bank』のステージをはじめとして活動へ参加することを決定いたしました。
ただし、アーティストの体調を最優先に考慮し、一部スケジュールは変更となる可能性がございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、2026年6月6日（土）に開催される「2026 Weverse Con Festival」につきましては、練習への参加が難しかったため、不参加となります。
MOKAの回復をお待ちくださり、温かい応援を送ってくださったファンの皆様に心より感謝申し上げます。MOKAが健康な姿でファンの皆様とお会いできるよう、最善を尽くしてまいります。
ありがとうございます。
【写真】ほっそり美脚を披露したIROHA＆YUNAH
所属レーベル「BELIFT LAB」は公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、MOKAの活動再開を発表。「ILLITのメンバーMOKAが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします」と明かした。
一方で、MOKAの体調を最優先にするため「一部スケジュールは変更となる可能性がございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけ、6月6日開催の『2026 Weverse Con Festival』については不参加となることも伝えた。
ILLITはHYBE LABELS開催ガールグループサバイバルプログラム番組『R U Next？』を経て誕生。2024年3月、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビューした。タイトル曲「Magnetic」は世界的ブームを巻き起こし、日本でも24年末に『第66回 日本レコード大賞』で新人賞を受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。また、25年9月にJapan 1st Single「時よ止まれ」をリリースし、日本デビューした。
MOKAは、04年10月8日生まれ。IROHAとともに日本出身メンバーの1人。
【報告全文】
こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。
ILLITのメンバーMOKAが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします。
MOKAはこれまで治療と休息を並行しながら回復に専念しており、無理のない範囲で活動を再開しても問題ないとの医療スタッフの所見を受けました。特に4th Mini Album 『MAMIHLAPINATAPAI』の活動が終了する前にステージに立ち、ファンの皆様にお会いしたいというアーティスト本人の強い意向があり、本日放送の『Music Bank』のステージをはじめとして活動へ参加することを決定いたしました。
ただし、アーティストの体調を最優先に考慮し、一部スケジュールは変更となる可能性がございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、2026年6月6日（土）に開催される「2026 Weverse Con Festival」につきましては、練習への参加が難しかったため、不参加となります。
MOKAの回復をお待ちくださり、温かい応援を送ってくださったファンの皆様に心より感謝申し上げます。MOKAが健康な姿でファンの皆様とお会いできるよう、最善を尽くしてまいります。
ありがとうございます。