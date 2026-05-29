千葉ロッテマリーンズは29日、マリーンズストア各店舗で「BLACK SUMMER WEEK 2026 APPAREL」の新商品の販売を開始した。

今年は「サイバーライクな要素を取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトに、光やスピードをイメージしたロゴや、夏の夜を彩る寒色グラデーションを取り入れた。観戦時から日常まで幅広く着用できるデザインを採用している。「BLACK SUMMER WEEK」のイメージに合わせたラメ入りのボディにシルバーの立体的なプリントを施したTシャツなど、全26型のアパレルを展開する。

＜「BLACK SUMMER WEEK 2026 APPAREL」新商品一例＞・BSWラメTシャツ（カラー:ブラック/ブルー/ホワイト サイズ:M、L、XL）:4800円・BSWパイルポロシャツ（カラー:ブラック/グレー/サックス サイズ:M、L、XL）:5500円・BSWワークシャツ（カラー:ブラック/ホワイト サイズ:M、L、XL）:6900円・BSWベースボールシャツ（カラー:ブルー/ホワイト サイズ:M、L、XL）:6900円・BSWフットボールシャツ（カラー:ブラック/ブルー/ホワイト サイズ:M、L、XL）:5900円※価格は全て税込み。