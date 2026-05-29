歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが5月29日、自身の公式ブログを更新。家族に関する“心無い言葉”に対し、胸中を伝えました。

【写真を見る】【 市川團十郎 】『ママへの憧れ』と題し切実な思い伝える「二人ともママに似てると言われると喜びます。」 「同時に心無い言葉も目にすら場合があります。」 広がる “応援コメント”





日々、自身のブログやＳＮＳで、長女の麗禾（市川ぼたん）さんや、長男の勸玄（市川新之助）さんとのプライベートな様子や自身の想いを届けている團十郎さん。









今回の投稿では、『ママへの憧れ』と題し、はじめに「ありがとう御座います。 二人ともママに似てると言われると喜びます。 とても、 この記事は嬉しいです、」と綴りました。















一方で、「同時に心無い言葉も目にすら場合があります。 それは 喜び以上に傷つきます。 何卒 ご理解、お願い致します。」（原文のまま）と、切実な想いを綴り、伝えました。



この投稿に「嬉しく、幸せなコメントが広がりますように」「頑張って團十郎さん一家いつも心から応援してますよ」「こども達を守る お父さん 素敵です」「心無いSNS辞めていただきたいです」など、多くの“応援コメント”が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】