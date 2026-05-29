歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が29日、都内で「七月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座、7月2日〜26日）の取材会を行った。

夜の部では、今年1月に團十郎、市川ぼたん、市川新之助の3人による親子共演で好評を博した「春興鏡獅子」を再演。前半のかれんな女性の踊りと、後半にある獅子の荒々しい毛振りが見どころの舞踊演目で、歌舞伎座で「春興鏡獅子」の小姓弥生と獅子の精の2役を團十郎の名で上演するのは、九代目團十郎の初演以来133年ぶりとなる。早くも再演が実現したが、團十郎は「断ったんですけどね」とぶっちゃけ。「僕、子供に弱いじゃないですか。“ぼたんさんが歌舞伎座に立てますから”って。弱いところつけ込まれて、やることになっちゃった」と打ち明けた。

團十郎は6月2日から福岡市の博多座で開幕する「六月博多座大歌舞伎」のため、この日から福岡に滞在する。そのため子供達の稽古は見ることができないとも吐露しつつ「今年の頭に1カ月間公演をやっているから、間に合うレベルに達していると思う」と信頼を寄せた。

中学2年生に進級した新之助の成長には目を見張るばかりのようで「びっくりするのは、1月はぼたんの方が大きかったのに、今は新之助の方がでかくなっちゃった。男の子の夏場の成長は凄い。僕も抜かれそうです」とうれしそうな表情。ぼたんは沖縄での修学旅行を満喫中で「もう全然一緒に寝てくれなくなっていたんですけど、今日から私いなくなっちゃうんで、勸玄（新之助）が久々に“お父さんの部屋に行っていいですか”って、俺の部屋で寝てましたね。可愛いですよね」と目を細めていた。