【新コレクション「Disney Stitch Day Collection」「Scrump Collection」】 ディズニーストア店舗：6月5日 発売予定

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、6月26日の「スティッチの日」にちなんで、新コレクション「Disney Stitch Day Collection」と「Scrump Collection」を、ディズニーストア店舗で6月5日より、ディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストアでは先行して6月2日より順次発売する。

スティッチは、悪の天才科学者ジャンバ博士が、626番目に作った試作品エイリアン。その試作品番号にちなんで、6月26日がスティッチの日となった。

Disney Stitch Day Collection

「Disney Stitch Day Collection」は、スティッチが砂浜のヒトデを空から落ちてきた星だと思い込み、リロのために拾い集めてプレゼントする、心温まるオリジナルストーリーをテーマにしたコレクション。ピンクやパープルで描いた幻想的な夏の夜空や、空いっぱいに広がる星をうっとりと見上げるスティッチの表情が印象的な描き起こしアートが使用されている。

ぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンは、大切そうに星を抱きしめるスティッチのほか、リロがお返しにプレゼントした手作りの星のペンダントを身に着けたスティッチのデザインなどが登場。ハワイの夕暮れをイメージした優しいカラーリングや、パールビーズや星柄のハイライトで表現したきらめく目にも注目したい。さらに、グラデーションカラーが映えるステンレスタンブラーをはじめ、総柄ブランケット、半袖パジャマなどのホーム雑貨もラインナップ。シークレットコレクションからは、スティッチやスクランプをデザインした、全5種のライトが登場する。

「スティッチ 87cm ぬいぐるみ スーパービッグ」価格：23,800円

「スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 星」価格：2,800円

「スティッチ＆スクランプ タンブラー ステンレス」価格：3,300円

「スティッチ＆スクランプ ブランケット Cool ぬいぐるみ付き」価格：6,000円

「スティッチ＆スクランプ トートバッグ」価格：4,900円

「スティッチ＆スクランプ ミニタオル」価格：900円

Scrump Collection

夏らしい涼しげなライトブルーを基調にした、スクランプが主役の新コレクション。テーマは、いつも一緒のスティッチに忘れられてしまい、寂しくプールの中をふわふわ漂うスクランプが、最後には見つけてもらい、洗濯物と一緒に乾かしてもらうというオリジナルストーリーとなっている。

ラインナップは、水に濡れたスクランプを表現した少し重みのあるぬいぐるみや、乾かしてもらっている姿がキュートなぬいぐるみキーチェーンをはじめ、ポーチ、フェイスタオルといった雑貨まで幅広く展開される。水滴をイメージしたビーズなど、クリア素材を取り入れた透明感あふれるデザインもポイント。プールに浮かんだり沈んだりするスクランプをデザインしたウォーターボトルや保冷バッグ、メッシュ素材を使用したスパバッグやクリアトートバッグ、スクランプの愛おしい姿をデザインした全7種のシークレットキーホルダーなども登場する。

「スクランプ ぬいぐるみ」価格：4,000円

「スクランプ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン」価格：2,600円

「スクランプ フェイスタオル」価格：1,800円

「スクランプ クリアファイル 2ポケット」価格：750円

「スクランプ トートバッグ クリア格子」価格：3,300円

「スクランプ シークレットキーホルダー」価格：700円

(C) Disney