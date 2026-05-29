元SKE48フリーアナ、パリ旅行での美脚際立つ私服姿に熱視線「抜群のスタイル」「シルエット最強」
【モデルプレス＝2026/05/29】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が5月28日までに自身のInstagramを更新。旅行先でのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】25歳元SKEフリーアナ「シルエット最強」パリで美脚際立つ私服姿
後藤は「来年もまたどこかに行きたい」とつづり、旅行先のパリで撮影した写真を複数枚投稿。黒のミニ丈ワンピースにグレーのジャケットを合わせたコーディネートや赤のトップスに白のハーフパンツを合わせた私服姿を披露している。いずれもスラリと伸びた脚のラインが美しいショットとなっている。
この投稿に「パリ旅行楽しそう」「シルエット最強」「抜群のスタイルですね」「満喫してるのが伝わります」「私服可愛いです」「眼福です」など反響が寄せられている。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元SKEフリーアナ「シルエット最強」パリで美脚際立つ私服姿
◆後藤楽々、美脚際立つ私服姿
後藤は「来年もまたどこかに行きたい」とつづり、旅行先のパリで撮影した写真を複数枚投稿。黒のミニ丈ワンピースにグレーのジャケットを合わせたコーディネートや赤のトップスに白のハーフパンツを合わせた私服姿を披露している。いずれもスラリと伸びた脚のラインが美しいショットとなっている。
◆後藤楽々の投稿に反響
この投稿に「パリ旅行楽しそう」「シルエット最強」「抜群のスタイルですね」「満喫してるのが伝わります」「私服可愛いです」「眼福です」など反響が寄せられている。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
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