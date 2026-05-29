高木由梨奈アナ、ミニスカから美脚スラリ 俳優夫とのゴルフウェアリンクコーデ公開「脚真っ直ぐで綺麗」「オシャレです」の声
【モデルプレス＝2026/05/29】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が5月27日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の岸田タツヤとのゴルフ写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】新婚の29歳美人アナ「脚真っ直ぐで綺麗」俳優夫とリンクコーデのミニスカゴルフウェアから圧巻美脚
高木は「ゆるゴルフデーでした。この日もリンクコーデしたよ。袖のフリルが可愛い〜」とつづり、ゴルフ場での写真を複数枚投稿。淡い水色の袖にフリルがついたトップスにミニスカートを合わせ、ゴルフウェアの色を岸田と合わせたリンクコーディネートを披露している。ミニスカートからは引き締まった美しい脚のラインが伸びている。
この投稿に「可愛すぎます」「夫婦の仲の良さが伝わりますね」「ゴルフウェアがオシャレです」「リンクコーディネート素敵」「足元に惹きつけられる」「ゴルフ楽しそうですね」「脚真っ直ぐで綺麗」など反響が寄せられている。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の29歳美人アナ「脚真っ直ぐで綺麗」俳優夫とリンクコーデのミニスカゴルフウェアから圧巻美脚
◆高木由梨奈アナ、ミニスカゴルフウェアで夫とリンクコーデ
高木は「ゆるゴルフデーでした。この日もリンクコーデしたよ。袖のフリルが可愛い〜」とつづり、ゴルフ場での写真を複数枚投稿。淡い水色の袖にフリルがついたトップスにミニスカートを合わせ、ゴルフウェアの色を岸田と合わせたリンクコーディネートを披露している。ミニスカートからは引き締まった美しい脚のラインが伸びている。
◆高木由梨奈アナの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎます」「夫婦の仲の良さが伝わりますね」「ゴルフウェアがオシャレです」「リンクコーディネート素敵」「足元に惹きつけられる」「ゴルフ楽しそうですね」「脚真っ直ぐで綺麗」など反響が寄せられている。
高木は、2025年8月8日に岸田との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】