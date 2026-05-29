「急に我に返った」LE SSERAFIM・チェウォン、SEVENTEEN・スングァンにMV撮影の裏話を告白

LE SSERAFIMのチェウォンが、MV撮影中の裏話を明かした。

5月28日、SEVENTEENのスングァンがMCを務めるYouTubeバラエティ『ブ・スングァンのビビディバビディブ』にチェウォンが出演し、様々なトークを繰り広げた。

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スングァンはチェウォンに「『CELEBRATION』の撮影で苦労したことがあったそうですね」と質問した。これに対しチェウォンは、「怖い感じの、奇妙なダンスを踊るシーンがありました」と切り出した。

（画像＝YouTube『ブ・スングァンのビビディバビディブ』）

続けて、「寒かったし、最後の撮影だったので、そのシーンを完璧にやり遂げれなければ撮影が終わらないと思って、メンバーたちと真剣に取り組みました。誰も笑うこともなく。途中で急に我に返りました」と告白し、笑いを誘った。

先行公開曲『CELEBRATION』も収録されているLE SSERAFIMの2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日にリリースされた。

なお、チェウォンは現在、首の痛みにより活動を一時中断している。今後の活動復帰については、回復状況を見極めながら流動的に決定するという。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base 〜君がくれたもの〜』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。