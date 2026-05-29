M!LK佐野勇斗、“カンヌ俳優”との意外な交流明かす「一緒にお風呂入りました」
【モデルプレス＝2026/05/29】バラエティ番組『ぐるナイ』（日本テレビ系）の公式X（旧Twitter）が、5月27日に更新された。M!LKの佐野勇斗と"カンヌ俳優"の意外な交流に反響が寄せられている。
【写真】M!LK佐野と旅館の風呂に入った“カンヌ俳優”
バラエティ番組『ぐるナイ』公式Xでは28日放送回の予告動画を公開。動画には、佐野と映画『箱の中の羊』（5月29日公開）で「カンヌ国際映画祭」デビューを果たしたお笑いコンビ・千鳥の大悟がそろって登場。スタジオ内でスタッフからの質問に答えた。
冒頭でスタッフから「佐野さんと大悟さんは初対面になりますか？」と問われると、佐野は「一度、渡辺直美さんと旅館に行かせていただいて…」と回答。すると、大悟も「あの佐野くんだ！」と思い出したように反応した。
さらに佐野が「一緒にお風呂入りました」と語ると、大悟も「本当だ」と笑顔で振り返る。2人の意外な繋がりに、スタッフからは「一緒にお風呂に入った仲！」と驚きの声が上がった。
続けてスタッフから「もう結果発表ですが今気づかれた感じですか？」とツッコまれると、大悟は「うん、正直」と返答。すると佐野は「そうですよね！」と笑顔を浮かべ、スタジオは笑いに包まれていた。
この動画を受けSNS上では「知らなかった」「一緒にお風呂に入った仲だなんて凄っ」「びっくり」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】M!LK佐野と旅館の風呂に入った“カンヌ俳優”
◆佐野勇斗、“カンヌ俳優”との意外な交流明かす
バラエティ番組『ぐるナイ』公式Xでは28日放送回の予告動画を公開。動画には、佐野と映画『箱の中の羊』（5月29日公開）で「カンヌ国際映画祭」デビューを果たしたお笑いコンビ・千鳥の大悟がそろって登場。スタジオ内でスタッフからの質問に答えた。
さらに佐野が「一緒にお風呂入りました」と語ると、大悟も「本当だ」と笑顔で振り返る。2人の意外な繋がりに、スタッフからは「一緒にお風呂に入った仲！」と驚きの声が上がった。
続けてスタッフから「もう結果発表ですが今気づかれた感じですか？」とツッコまれると、大悟は「うん、正直」と返答。すると佐野は「そうですよね！」と笑顔を浮かべ、スタジオは笑いに包まれていた。
◆佐野勇斗のエピソードに反響
この動画を受けSNS上では「知らなかった」「一緒にお風呂に入った仲だなんて凄っ」「びっくり」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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