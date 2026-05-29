松のや、“うまトマソース”×肉汁メンチかつが復活　「チーズうまトマメンチかつ」も登場

松屋フーズが展開するとんかつ業態「松のや」は6月3日15時から、期間限定で「うまトマメンチかつ」を販売する。

松のや自慢の「メンチかつ」に、同社の牛丼業態「松屋」で人気の“うまトマソース”を合わせたコラボメニューとして再登場する。

【画像4点はこちら】ロースかつ＆メンチかつ定食、チーズうまトマメンチかつ定食 など

〈松屋の人気“うまトマソース”を使用したコラボメニュー〉

「メンチかつ」は、お肉の旨みを詰め込んだボリューム満点の一品。箸を入れた瞬間に肉汁があふれ、噛むほどに肉の旨味とジューシーな脂の甘みが口いっぱいに広がるという。

そこに合わせる「うまトマソース」は、ガツンと効いたにんにくの香りと、トマトの爽やかな酸味が特徴。肉の旨味を引き立て、ご飯が進む味わいに仕上げた。

松のやは、「溢れる肉感と、濃厚なソースが織りなす至高の味わいを、この機会にぜひご賞味ください」としている。

うまトマメンチかつ定食

〈濃厚チーズを合わせた“チーズうまトマ”も〉

今回は、コク深いとろりチーズを絡めた「チーズうまトマメンチかつ」も同時展開。再登場にあわせて、ラインアップをさらに充実させた。

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

・うまトマメンチかつ定食 1,090円

・チーズうまトマメンチかつ定食 1,290円

・ロースかつ＆メンチかつ定食 990円

・単品 うまトマメンチかつ 830円

・単品 チーズうまトマメンチかつ 1,030円