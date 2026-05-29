フォーエイト48あみか、カラフルな自宅公開「植物も置いてておしゃれ」「広々してて素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/29】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが5月27日、自身のInstagramを更新。自宅の様子を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】20歳人気美女YouTube「植物も置いてておしゃれ」カラフルな自宅
あみかは「家カラフル」とつづり、写真を投稿。目の上で切り揃えられた前髪とゆるく巻いたロングヘアスタイルで、自撮りの背景に映り込む自宅には、ピンク色の大きなスヌーピーのぬいぐるみや、ブルーのクッション、様々な場所に置かれた観葉植物の緑など、様々な色が散りばめられたカラフルな部屋となっている。
この投稿には「カラフルな部屋で元気になりそう」「植物も置いてておしゃれな部屋」「ビジュ最高」「前髪も巻き髪も可愛い」「広々してて素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳人気美女YouTube「植物も置いてておしゃれ」カラフルな自宅
◆あみか、カラフルな自宅公開
あみかは「家カラフル」とつづり、写真を投稿。目の上で切り揃えられた前髪とゆるく巻いたロングヘアスタイルで、自撮りの背景に映り込む自宅には、ピンク色の大きなスヌーピーのぬいぐるみや、ブルーのクッション、様々な場所に置かれた観葉植物の緑など、様々な色が散りばめられたカラフルな部屋となっている。
◆あみかの投稿に反響
この投稿には「カラフルな部屋で元気になりそう」「植物も置いてておしゃれな部屋」「ビジュ最高」「前髪も巻き髪も可愛い」「広々してて素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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