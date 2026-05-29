【紀ノ国屋】まとまる保冷バッグに新デザイン追加!日本の伝統色をベースにした全10色を展開
紀ノ国屋は、「まとまる保冷バッグ」に新デザインを追加し、アマイロ、サクラ、ツツジ、ナカベニ、コンジョウ、アオフジ、ソライロ、ワカクサ、シラハナ、スミの全10色を展開する。6月9日20時から公式オンラインストアで、6月10日から紀ノ国屋各店(一部店舗を除く)で販売する。
カラー:全10色(アマイロ、サクラ、ツツジ、ナカベニ、コンジョウ、アオフジ、ソライロ、ワカクサ、シラハナ、スミ)
販売価格:税込1,595円
サイズ:約タテ35cm/ヨコ29cm/マチ14cm
素材:ポリエステル
販売店舗:紀ノ国屋全店(一部店舗を除く)
2022年の発売以来好評の「まとまる保冷バッグ」シリーズに、新デザインが登場する。プライベートブランドのグロサリーやパンのほか、ワイングラス、カトラリーなど、紀ノ国屋ならではの“食”の世界観をモチーフにしたオリジナルデザイン。日本の伝統色をベースにしたカラー名にした。
上部ファスナーを閉じることで中身が飛び出しにくく、冷気を逃しにくい仕様にした。メッシュポケット付きのため、保冷剤やポイントカード、小物の収納にも便利。また、付属のゴムバンドで小さくまとまり、バッグの中でもかさばらないため、旅行や外出時のサブバッグとしても活躍する。軽量ながら、たっぷり収納できるサイズ感で、まとめ買いや大きな食材の持ち運びにも使える。