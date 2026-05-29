【ル・マラン 昼寝好きのラピヌ】 10月 再販予定 価格： 36,850円（通常版） 33,000円（軽装版）

海外メーカー「ミメヨイ」は、フィギュア「ル・マラン 昼寝好きのラピヌ」を10月に再販する。価格は通常版が36,850円、軽装版が33,000円。

本商品は「アズールレーン」より「ル・マラン」を1/4スケールフィギュア化したもの。着せ替え衣装「昼寝好きのラピヌ」が再現され、透明感のある三つ編みの髪の毛や眠たげな瞳など細かく表現されている。

衣装と肌のコントラスト、肉感ある肌の造形も細かく造形されている。

軽装版はアクリルプレートを排したフィギュア本体のみとなる。

ル・マラン 昼寝好きのラピヌ（通常版）

10月 再販予定

価格：36,850円

スケール：1/4

サイズ：本体：横180mm 奥行180mm 高さ250mm(台座含む 展示時目安となります)、台座：直径180mm 厚み20mm

ル・マラン 昼寝好きのラピヌ（軽装版）

10月 再販予定

価格：33,000円

スケール：1/4

サイズ：本体：横180mm×奥行180mm×高さ230mm(展示時目安となります)

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