大政絢、スマホ連動のベビーカーに興奮「神様じゃないですか！」
上り坂で“アシスト”
モデルで俳優の大政絢（35）が29日、都内で行われた「CYBEX STUDIO」トークセッションに登場。スマートフォンと連動して動く最新のベビーカーに興奮した様子を見せた。
【全身ショット】ママになってもずっと綺麗！大政絢
大政は、CYBEXのベビーカーとの出会いを8年前と振り返り、ベビー用品を選ぶポイントについて、「機能性、安全性、デザイン性」という3つのポイントを挙げた。
新商品のベビーカーを実際に使用した大政は、スマートフォンと連動して動くベビーカーに興奮。特に上り坂をアシストする機能については「神様じゃないですか！」と笑顔を見せた。
イベントの最後に大政は、同じく子育てを行う“同志”に向けて「初めてだらけのことで大変なことがたくさんあると思うんですが…」と自身の経験を踏まえながら「これが本当に一生続くわけではないので、いろんなものに少しずつ頼って甘えることを覚えていって、皆さんの子育てがより楽しくなる環境であったらいいなと常日頃思っています。一緒に頑張りましょう」と激励した。
大政は、2021年12月28日にロックバンド・ONE OK ROCKのギタリスト・Toruとの結婚を発表。25年4月に第1子となる男児の出産を報告している。
ドイツのベビー用品ブランドのCYBEXは29、30日、東京・六本木ヒルズカフェ／スペースで、イベント「CYBEX STUDIO」を開く。新商品のベビーカーを中心に、チャイルドシートやベビーキャリアなど、製品の使用体験やフォトスポットでの撮影が可能となっている。
なお、イベントには元TBSアナウンサーの国山ハセン（35）も登場した。
モデルで俳優の大政絢（35）が29日、都内で行われた「CYBEX STUDIO」トークセッションに登場。スマートフォンと連動して動く最新のベビーカーに興奮した様子を見せた。
【全身ショット】ママになってもずっと綺麗！大政絢
大政は、CYBEXのベビーカーとの出会いを8年前と振り返り、ベビー用品を選ぶポイントについて、「機能性、安全性、デザイン性」という3つのポイントを挙げた。
新商品のベビーカーを実際に使用した大政は、スマートフォンと連動して動くベビーカーに興奮。特に上り坂をアシストする機能については「神様じゃないですか！」と笑顔を見せた。
大政は、2021年12月28日にロックバンド・ONE OK ROCKのギタリスト・Toruとの結婚を発表。25年4月に第1子となる男児の出産を報告している。
ドイツのベビー用品ブランドのCYBEXは29、30日、東京・六本木ヒルズカフェ／スペースで、イベント「CYBEX STUDIO」を開く。新商品のベビーカーを中心に、チャイルドシートやベビーキャリアなど、製品の使用体験やフォトスポットでの撮影が可能となっている。
なお、イベントには元TBSアナウンサーの国山ハセン（35）も登場した。