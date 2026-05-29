ぬい人生を少しでも長く、美しく。人も触れぬサンクチュアリ

4,000匹以上のぬいぐるみと暮らす小説家・新井素子さんの日常がここに。「ぬい活」が一般化するはるか以前、「ぬい」という呼称を生み出し、社会からずっと変人扱いされてきた新井さん。「ぬいぐるみは生きている」と本気で確信し育んだ「ぬい」たちとの生活には、ただごとではない発見と幸せのヒントが詰まっていました。

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“美ぬい”にするスプレー

ぬいさんを綺麗にするのには。

実はまったく違う手段もあります。

ですが。今の処。

お風呂以上に、“ここまでぬいさんが綺麗になる手段は、他には、ない”。

んですよね……。

だから、私は“お風呂”をやっていて……。

でも、まったく違う“美”が、あります。

んとね。

私が愛用しているのは、“ぬいぐるみのクリーニング屋さん”っていう奴。薬剤です。スプレー式のものでして、ぬいぐるみに吹きかける、そういうものです。

このスプレー、ぬいさんの汚れている処に、プシューって吹きかける。そして、そこを、乾いたタオルか何かで擦る。ひたすら擦る。これやると、それなりにぬいさんの汚れは落ちます。（けど、お風呂にいれた方が、ずっと楽に綺麗になるんで……この辺、加減が本当にむずかしい。お風呂にいれる――言い換えると全体を濡らす――のがまずいぬいぐるみもいますし、かといって、スプレーでやるだけではあんまり綺麗にならないぬいぐるみもいますし……う、う、うーむ。これ、多分、そのぬいさんの皮膚――っていうか、ぬいさんを構成している布地の種類の問題なんだよなあ。タオル地でできているぬいは、スプレーより洗った方が綺麗になる、フェルトならどっちも多分ＯＫ、でも、毛足が長いぬいさんは、お風呂にいれたら毛並みが死ぬ可能性あるしな……。）

ただ。どっちも。

お風呂にいれた場合も、スプレーで“美”をやりながら、乾いたタオルで擦っている場合も。

とにかく、当該ぬいとしゃべるのが大切です。

スプレーは奥に隠されている

「ごめんねえ、お湯に濡れるのもスプレーされるのも、あなたはきっと辛いよね」

当たり前です。

「けど、私はやるんだよ。絶対にやるんだよ。だって、私は、あなたを綺麗にしたいんだもん」

……嘘は、言っていないな。

「綺麗になると、あなたはきっと嬉しいんじゃないかと思う。少なくとも、あなたが綺麗になると、私は、すっごく、嬉しい」

……嘘は、言ってないな。

あ、あと。私が使っているもの以外にも、ぬいぐるみを綺麗にするスプレー薬剤はありまして、これ、玩具売り場で聞いてみたら色々教えてくれるんじゃないかと思います。（以前、おなじくぬいぐるみ好きの方にいただいた、“べアバス”とかいうのも、似たような薬剤だったと思います。）

あ、そのスプレーですが。これ、大きなぬいぐるみ売り場では、扱っていると思います。けれど、あんまり売り場には出ていないかも。これはもう、売り場の方に、「私、うちの子を綺麗にしたいんですけれど、ぬいぐるみを洗う為の薬剤とか、ありますか？」って聞いてみるのが一番です。実は、売り場の隅にあったり、あるいは引き出しみたいな普通のお客さんが見ない処に置いてあったりすることがあるので（何で隠しているんだろう。いや、隠している訳ではないのか、でも、普通に売り場をみているだけでは発見できないことが多いぞ）、こう聞けば、教えて貰えます。

ただ。

絶対に、一種類だけ……いかなる“美”も、やらない方がいいぬいさんもいます。

御年六十過ぎのぬいさん

本当にお年を召しているぬいさん。

……うちだと……私の初めてのぬいぐるみ、おばあちゃんに貰った、“わんわんさん”がそうです。

御年六十過ぎ。（私が、幼稚園の頃に貰ったぬいだから。）

この子、鳴く子だし、おばあちゃんが私にくれたっていう経緯があるせいか、母の魔の手を逃れて、洗濯されなかったぬいさんなんです。そして……お仕事をしていたぬいさんだったので、（私の大切な毛布、ねんねくさんを母の魔の手から守ってくれていたぬいさんだった）私がそんなに抱きしめたりせず、比較的綺麗だったんです。（小さな子供のぬいはなあ……どうしたって、手垢でべたべたになったり、もっと下手すりゃその子の唾液や何かでべたべたになるんだけれど、わんわんさんにはそういうことはなかった。）

あ。

ねんねくさんについては、いずれ、書きます。

私の、本当に大切な毛布。

母いわく、生後十六日目に友達から貰った、私の為の毛布だそうで、私と十六日しか人生の長さが違っていない毛布。この世で私が何よりも愛している毛布。私が“ぬいぐるみ好き”になったのは、多分、ねんねくさんの影響かなって思っている毛布。

ま。

その話は、ちょっと置いておいて。

結婚してしばらくして……私、ふいに気がつきました。わんわんさんの胸……破けてる！

人も触れられないサンクチュアリ

大慌てで補修しようとした私、とんでもないことに気がつきました。

わんわんさん。お年がお年。この胸の怪我も……どこかに引っかけて破けたっていうものじゃなくて……なんか、経年劣化で自然にどこかが破け、そして広がったものだって思える。

ぬいぐるみを繕う時。普通、その傷口の左右をあわせて、そこを針と糸で繕いますよね。けど……それをやると、そのぬいさんの、他の部分に、余計な力がかかってしまう。

お年を召したぬいぐるみにこれをやると……補修しようとしたせいで、他の処が破けてしまう可能性がある。

あるいは、他の処に力をかけないようにして、あて布をして、そこの部分だけ、繕うっていうやり方もある。でも、どっちにしても、ぬいさんに針を刺して、そして、ちょっとでも引っ張るっていう工程がある。

わんわんさん。あるいは、この工程に耐えられるぬいさんなのかも知れません。でも……万が一……耐えられないぬいさんだったら？

触ってみたら、わんわんさん、かなり布地が劣化していると思われました。

結果として。

サンクチュアリ。

うちには、わんわんさんをはじめとした、「怖いから補修がまったくできないぬい」がいる、祭壇のようなものがあります。

わんわんさんは、今ではうちのサンクチュアリにいます。

ここは、神棚の下でして、人間が触ってはいけない処です。

ただ、この子達。

私が死んだら、どうなるんだろう……？