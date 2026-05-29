1972年に「魔法の黄色い靴」でデビューし、「心の旅」「青春の影」「虹とスニーカーの頃」などのヒット曲を生み出したミュージシャン・財津和夫さん。財津さんが所属するバンド「チューリップ」は、2027年に55周年を迎えます。そこで今回は、財津さん初の自伝『大丈夫さ 私の履歴書』より一部を抜粋し、財津さんの言葉をお届けします。

【写真】財津和夫さん

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後期高齢者

先日、後期高齢者の自動車運転免許更新のため認知機能検査という試験を受けた。受験者は30人ほどいただろうか。めいめいに机と椅子があり、答案用紙を受け取る。

こんな学生気分は久しぶりだ。教官の声がよく聞こえ理解できるように一番前に席をとった。新しい免許証を手にできるようにと緊張する自分に改めて“高齢”を思わされた。社会の内から外へかけられた橋の袂に立つ自分が実感できたようだった。

今日まで52年もステージで歌ってきた私の人生は特殊なはずだ。十年一日の如しどころではない、半世紀一日の如しである。

私がずっと見てきたものは楽器、マイク、舞台、楽屋、乗り物、ホテル、そして収録スタジオだけである。これらが私の仕事に関わる全てと言ってよい。

無差別に無慈悲に平等に

だから、定年退職など縁もなく、気分はずっと社会の内だった。

加えて周りからの「ステージずっとつづけてください！」という励ましの社交辞令を真に受けてその気になっていたのだから世間から浮いていたはずだ。



『大丈夫さ 私の履歴書』（著：財津和夫／日経BP 日本経済新聞出版）

自動車運転というものは職業も人格も問わない。ただ安全運転できるかどうかの一点が問われる。だから検査は無差別に無慈悲に平等に行われるのだ。

私は答案用紙に懸命に正解と考えられるものを書き込みながら、『私は浮いてないぞ』と思った。今、私は試験のために集められた後期高齢者の群れに馴染み埋もれている。

52年間がなかったかのような清々しさ

周りで認知機能検査のために答案用紙にカリカリとボールペンの音をたてる皆が皆、親しい友人のように思えた。

この試験のおかげで私は社会の外へかけられた橋の袂に立ち、橋を渡るには未だ早しとテストを受ける皆の姿に出会うことができたのだ。

この受験者全員と同一体験をすることで私の心は一方的ながら社会的共感を味わっていた。そう、小さくともひとつの社会である。なんと私は特殊でなくなったのだ。

何だか嬉しくなった。世間知らずでなくなったような、子供から大人になったような、52年間がなかったかのような清々しさだ。

老人の集団としてひとくくりに

思えば末っ子で生まれ、学生のときに作ったバンドで、たまたま年長者だったからリーダーのような立場を強いられ（私はリーダー向きじゃない）、先述したように52年もバンド活動をつづけたせいで気分はずっとひとりだった。

だからなのか仲間が欲しい。真の仲間じゃなくてもいい、仲間だと私が勝手に思うだけでもいい、と高齢になった今思う。

高齢になれば個性は薄まり老人の集団としてひとくくりになる。良いことかもしれない。

青少年、中年、などと社会から呼ばれていた頃より後期高齢者と呼ばれるほうが、意外だが、社会からの愛を感じる。無力になった者たちにも名を与えてくれるからなのかも。

※本稿は、『大丈夫さ 私の履歴書』（日経BP 日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。