実家の断捨離について、考えたことはありますか？「どこから手をつければいいのか…」「そもそも親にどう切り出したらいいか分からない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな中、「実家の断捨離とはすなわち親子関係。スムーズにいくわけがない」と語るのは、断捨離の第一人者であるやましたひでこさんです。今回はやましたさんの著書『モノが減ると不安も減る 実家の断捨離』から一部を抜粋して、「実家の断捨離の対処法と心がまえ」をご紹介します。

【写真】断捨離の第一人者・やましたひでこさん

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リビングの断捨離――光と風の入る「居間」でくつろぐ

いろいろなお宅にうかがうと、「いつからカーテンを開けていないのですか？」と問いたくなることも少なくありません（実際、雨戸のケースも）。家主の答えは、10年前だったり、15年前だったり。閉めきったまま、薄暗い中で生活を続けていたら、どのような心理状態になるかは察しがつくでしょう。

実家の断捨離では、とにかく明るいリビングをつくることが大事。カーテンを開け、窓も開けましょう。光が差しこみ、風が吹き抜けるのを、親に五感で感じてもらいます。

こうしてリビングが明るくなると、視界が広がり、同時にホコリも見えてきます。つまり、ホコリの中で生活していたことに気づかなかったということ。「ホコリでは死なない」と言う人がいますが、事実として、身体に症状が出て薬が手放せなくなっている人もいます。

もう１つ、リビングの断捨離のポイントは床です。足元にあるモノは障害物にほかなりません。動きづらく、つまずきやすい。この危険をただちに除去してください。歩行に障害のあるお父さんが、床がスッキリしたことで、自室から出て身の回りのことを自分でできるようになった例もあります。

行動範囲が広がると、より行動したくなり、さらなる活力が湧いてきます。イキイキと自立して暮らすために、リビングの断捨離をしましょう。

床・ダイニングテーブルの断捨離

●床

――広ければ広いほど、活力が湧いてくる

３つの平面にモノを置かない――これは断捨離の鉄則です。床の上、テーブルの上、カウンターの上。ここをいつもスッキリ、ゼロベースにしておきましょう。

水平面にはモノを置くという「お役目」はありません。床には歩く・くつろぐというお役目が、テーブルには食事する・作業するというお役目が、カウンターには配膳するというお役目があります。

床が見えないほどモノが置かれていたら、掃除もままならず、行動が大きく制限されてしまいます。これが自分自身を萎えさせ、生活を消耗し、人生を損なっていくのです。空間とは余白のこと。余白が余地を生み、余地は余力を生みます。余力とは生きるエネルギーのこと。

だからこそ、余白づくり、平面づくりから。ただちに床からモノを撤去しましょう。



『モノが減ると不安も減る 実家の断捨離』（著：やましたひでこ／大和書房）

●ダイニングテーブル

――水平面に何も置かない。食後はゼロリセット

モノを置いてはならない３つの平面の１つ、ダイニングテーブル。食事をする、お茶を飲む、団欒する、仕事をする、とその時々によって「お役目」は変わります。食事の時間には食事に関するモノ、仕事の時間には仕事に関するモノしか置いてはならないのです。そして、食事を終えたら、仕事を終えたら、すべてを片づけてゼロにリセットします。

ところが、お邪魔するほとんどのお宅のダイニングテーブルはモノ置き場と化しています。調味料セットに書類の山、いつ漬けたかわからない漬物がのっているお宅もあります。

時間が止まっていたら、何もスタートすることができません。ゼロになれば、食事も遊びも仕事も勉強も「今から、ここから」スタートできます。

ソファ・ゴミ箱の断捨離

●ソファ

――そもそも日本の住宅に合わない大型家具

リビングの床にあるモノの代表格、ソファ。

広いリビングであれば問題ないのですが、狭いリビングだったらソファは障害物になってしまいます。

そこでおいしい紅茶を飲んだり読書をしたりと、親がソファと「いいおつきあい」をしているのなら問題ありません。でも、洗濯物が積まれ、脱いだ洋服が投げられ、読みかけの本や新聞が置かれているようなら、断捨離候補。

部屋のサイズに合ったソファを、あるいはソファに変わる「居心地のよい場所」を確保しましょう。

●ゴミ箱

――各部屋にあると手間が増える

各部屋にゴミ箱があるお宅も少なくないのですが、各部屋に必要ですか？

実家の断捨離は、「手間」の断捨離でもあります。ゴミ箱は減らすほど、手間いらず。

わが家のゴミ箱は、キッチンに１つと洗面所に１つ。

ネット購入した紙袋を活用し、持ち運び式にしていいます。

この紙袋はそれじたいが汚れやすいため、汚れたらまるごとポイ。

始末をカンタンにしています。

クローゼットの断捨離―― 一番カッコよく見える服で出かけよう

ぎちぎちに詰まったクローゼットの前で、「今日、着る服がない」と悩む――。これは、どこにでもある朝の光景といえるでしょう。

テレビの取材でお会いした78歳の男性も、そんな悩みを抱えていました。にもかかわらず、いざ断捨離に踏みきろうとするとこう言います。

「うん、これは着ようと思えば着られる」

この反応はよくありますが、では本当にこれから着るのでしょうか。洋服は私たちを引き立ててくれるもの。「着たい」と思って一定期間着たら、洋服の「旬」は過ぎます。人の心は常に移ろい、世の中の流行も移ろうもの。その洋服は十分に役目を果たしたのです。

私はその男性にこう伝えました。

「着られるかどうかではなく、自分がカッコよく見える服を着てください」

と。カッコよく見えるかわからなければ、一度袖を通して鏡に映してみてください。

ファッションとは気分。気分を上げるのも、気分を変えるのも洋服が担ってくれます。

季節の気をまとい、味わい、愉しむ。そうやって喜びと元気を増やしてくれます。お気に入りの服で出かけると、なんといっても気分がよく、気持ちいいもの。年齢にかかわらず、ファッションを愉しみたいものです。

クローゼットの断捨離は親子でファッションショーをしながら進めてもいいですね。

※本稿は、『モノが減ると不安も減る 実家の断捨離』（大和書房）の一部を再編集したものです。