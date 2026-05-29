「なんというバブみ」安達祐実、若々し過ぎるモデルショットに反響！ 「どんどん若返っていくって」
俳優の安達祐実さんは5月28日、自身のInstagramを更新。モデルショットを公開し、ファンから「なんというバブみ」「どんどん若返っていくって」などの声が寄せられました。
【写真】安達祐実の若々し過ぎるモデルショット
コメントでは「歳、とらないんすかっ!?」「めちゃ子供かと思った」「不老とは、まさにこのことを言うのだと痛感させられる」「安達さんだけ時が止まってる」「なんというバブみ、、、」「中学生って言えちゃうくらいの若さ...」「どんどん若返っていくって」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】安達祐実の若々し過ぎるモデルショット
「中学生って言えちゃうくらいの若さ...」安達さんは「@torico_wear 春夏の新作！第二弾！」と自身がプロデュースするファッションブランド・Toricoの新作アイテムを紹介しながら、4枚の写真を投稿。猫のイラストがプリントされたシャツやスウェット素材のロングスカートを着用した安達さんのモデルショットです。アイテムもすてきですが、安達さんの若々しい美貌が目を引きます。艶のある透明感あふれる肌は、とても44歳とは思えません。
「童顔すぎて…子供の頃の写真かと思いました」21日にもToricoの新作アイテムを着用した自身のモデルショットを公開していた安達さん。スポーティーな水色のトップスとキャップを着用しており、ボーイッシュなスタイリングです。ファンからは「童顔すぎて…子供の頃の写真かと思いました」「ほんとうにシワや老いがなさ過ぎる…」「30年前って言っても通じるわ」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)