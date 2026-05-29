【20代が選ぶ】演技がうまいと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキング！ 2位「道枝駿佑」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月13〜17日の期間、全国20代の男女241人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、演技がうまいと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、なにわ男子の道枝駿佑さんです。179cmの長身と圧倒的な透明感を持つ、なにわ男子のメンバーです。俳優としても活躍し、日曜劇場『キャスター』（TBS系）では等身大の若者を自然体で好演しました。主演映画『今夜、世界からこの恋が消えても』では、恋に落ちる心の移り変わりを丁寧に表現するなど、その繊細で高い演技力が国境を越えて人々を魅了しています。
▼回答者コメント
「繊細な表情の演技が上手で、役柄によって雰囲気がガラッと変わるところに引き込まれます。特に感情を抑えたシーンの表現が自然で、作品に深みを与えていると思います」（20代女性／北海道）
「恋愛、ミステリーなどのカテゴリーにとらわれずどんな役でも、その題材と周りの俳優の中に溶け込んだ演技をしていると感じるため」（20代女性／東京都）
「ドラマに出ている時にアイドルだとわからなかったくらい自然だった」（20代女性／滋賀県）
見事1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。185cmの高身長を活かし、俳優としても圧倒的な存在感を放ちます。ドラマや映画で主演を務めた『トリリオンゲーム』では、正反対のキャラクターを体当たりで熱演し演技の幅を広げました。特に観客を引き込む力強い「目の演技」や、長い手足を活かしたダイナミックなアクションシーンの表現力には定評があります。
▼回答者コメント
「映画もドラマも演技に違和感がないから」（20代男性／富山県）
「silentは忘れられない…自担ではないですが大好きになりました」（20代女性／神奈川県）
「ドラマのサイレントの目黒蓮の演技がとてもよかったため。難しい役なのに、期待を超える演技をして感動した」（20代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：道枝駿佑（なにわ男子）／30票
2位にランクインしたのは、なにわ男子の道枝駿佑さんです。179cmの長身と圧倒的な透明感を持つ、なにわ男子のメンバーです。俳優としても活躍し、日曜劇場『キャスター』（TBS系）では等身大の若者を自然体で好演しました。主演映画『今夜、世界からこの恋が消えても』では、恋に落ちる心の移り変わりを丁寧に表現するなど、その繊細で高い演技力が国境を越えて人々を魅了しています。
「繊細な表情の演技が上手で、役柄によって雰囲気がガラッと変わるところに引き込まれます。特に感情を抑えたシーンの表現が自然で、作品に深みを与えていると思います」（20代女性／北海道）
「恋愛、ミステリーなどのカテゴリーにとらわれずどんな役でも、その題材と周りの俳優の中に溶け込んだ演技をしていると感じるため」（20代女性／東京都）
「ドラマに出ている時にアイドルだとわからなかったくらい自然だった」（20代女性／滋賀県）
1位：目黒蓮（Snow Man）／109票
見事1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。185cmの高身長を活かし、俳優としても圧倒的な存在感を放ちます。ドラマや映画で主演を務めた『トリリオンゲーム』では、正反対のキャラクターを体当たりで熱演し演技の幅を広げました。特に観客を引き込む力強い「目の演技」や、長い手足を活かしたダイナミックなアクションシーンの表現力には定評があります。
▼回答者コメント
「映画もドラマも演技に違和感がないから」（20代男性／富山県）
「silentは忘れられない…自担ではないですが大好きになりました」（20代女性／神奈川県）
「ドラマのサイレントの目黒蓮の演技がとてもよかったため。難しい役なのに、期待を超える演技をして感動した」（20代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)