お笑い芸人のナイツ・塙宣之さんは、プライベートで行った旅先で右の頬骨を折ってしまったそう。しかし、悲しい思い出では終わらせていないようで――（構成：上田恵子 撮影：木村直軌）

【写真】ケガをした当時の痛々しい様子

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真っ暗な道で溝にスポーンと……

2025年2月25日、僕は顔面骨折という大ケガをしました。現場は、人気ドラマ『ホットスポット』のロケ地である山梨県富士吉田市。ドラマにハマった僕と後輩芸人2人とともに、プライベートで《聖地巡礼》をしている最中の出来事でした。

その日はラジオの仕事を終えた15時半に、僕が運転する車で都内を出発。まず訪ねたのは、ドラマに登場する「もんぶらん」という喫茶店です。

あいにく定休日だったので、店の前で写真を撮ってから隣のレストランで夕食。その後、ドラマの舞台であり僕らの宿泊先でもあるホテルに、「次行こうぜ！」とみんなでテンション高く向かうことになりました。

――と、ここまでは本当に楽しかったんです。けれど、駐車場を目指して歩き出した次の瞬間、道路脇の側溝にスポーンと落ちてしまって。日が落ちて真っ暗だったため、溝が見えなかったんですね。

側溝の深さは1mほど。水の冷たさに飛び跳ねるように立ち上がったものの、落ちた際に顔の右側をぶつけて右頬が切れて痛い。前を歩いていた後輩2人は、振り向いたら僕が血だらけになっていたので驚いていました。（笑）

そのときはまだ余裕があって、「ドラマの設定と同じように温泉に浸かったら治るかも」などと冗談を言いながら車を走らせていたのです。

ところが5kmほど進んだあたりで鼻血は大量に出てくるわ、目は腫れてくるわで運転どころではなくなって。しかも代わってもらおうにも、2人とも運転できないので頼めないんですよ。（笑）

結局コンビニに車を停めて救急車を呼び、近くの病院で手当てを受けることになりました。頬を5針縫ってCTスキャンを撮ったところ、顔の骨が3ヵ所折れていることが判明。「東京の病院に紹介状を書くのでそちらで手術を」と言われ、2時間ほどで診察は終了しました。

治療を終えて「2人とも待ちくたびれているだろうな」と廊下に出たら、そこには誰もいない。あれっと思っていたら本人たちから電話がかかってきて、「いま電車に乗りました。ギリギリ終電で東京に帰れます！」とのこと。

どうも救急車に乗る際、僕が「今日はここで解散だな。帰っていいよ」と言ったみたいなんです（笑）。入院施設はなかったし、病院も「本日はもう終わりです」という雰囲気を醸し出していたので、これは1人で車を運転して帰るしかないと腹をくくりました。



ケガをした当時の痛々しい様子（写真提供：塙さん／YouTubeチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」より）

家族の反応は思ったより薄かった

ただでさえ2月末の山梨は寒いのに、僕の靴は側溝に落ちたせいでビショビショ。自分を励ましながら必死に運転していたものの、あまりの冷たさに足先が固まってしまって。

途中のサービスエリアの駐車場で、車に置いてあったゴルフシューズに履き替えつつ、やっとの思いで帰宅しました。あれは人生のワースト3に入る、最悪の時間だったと思います。

家に着いたのは、深夜2時頃だったでしょうか。わが家は小さい子がいるため全員が早寝で、妻とも連絡が取れていませんでした。そーっと部屋に入ったら子どもたちが僕の布団で寝ていたので、僕は普段子どもが使っている3段ベッドで就寝。

翌朝子どもたちは僕に気づかず、普通に登校していきました。顔を腫らして寝ている僕を見つけた妻は、「何やってるの？」とあきれ顔で一言。思っていたより家族のリアクションは薄かったです。（笑）

関係各所に連絡しつつ、夕方に紹介状を持って病院に足を運んだところ、「手術するとしたら1ヵ月後になる」と言われて。それでは困るとあちこち当たり、ほかに受け入れてくれるところが見つかりました。



「僕はメインの仕事がラジオや漫才なので、喋ることができるケガで良かったと思いました。もちろん今回の骨折の件も、しっかりネタにしています（笑）」

僕も今回初めて知ったのですが、顔の骨がズレると脳をちゃんと支えられなくなり、脳しんとうのような状態になるんですね。船酔いが続いている感じで、とにかく気持ちが悪い。早くこの不快感から解放されたいと、そればかり思っていました。

手術が行われたのは3月6日。全身麻酔で約2時間かかりました。右頬の内側と外側からメスを入れて、骨を正しい位置で固定するために、プレートを入れてネジで留める処置をしたそうです。

術後は気分が悪く食事を摂れませんでしたが、翌日には体調も落ち着いて、8日に無事退院。顔は腫れているけど喋ることはできると、10日のラジオの生放送で仕事に復帰しました。

その後の経過は順調で、1ヵ月もすると、どこをケガしたのかわからない見た目に。医学、そして人間の回復力とは大したものですね。

休養中は、兄のはなわが僕の代わりを務めてくれました。『ENGEIグランドスラム』では、相方の土屋伸之と即席コンビを組んで漫才を披露して、トークライブにも出てくれて。本当に助かりましたし、兄には感謝しかありません。

僕はメインの仕事がラジオや漫才なので、喋ることができるケガで良かったと思いました。もちろん今回の骨折の件も、しっかりネタにしています（笑）。

ただ、神経は簡単には元に戻らないそうで、今でも口の右上が突っ張って、喋りづらさ、食べにくさを感じることが。でも声が出ないわけではないですし、「今のこの状態が僕なんだ」と、前向きに受け止めていくのが一番だと自分に言い聞かせていますね。

《歩きスマホ》をしている人が怖い

富士吉田市には、ケガが落ち着いてからもう一度行きました。あのときのメンバーで、同じルートをたどったのです。件の側溝ではどこで顔をぶつけたのかを皆で分析し、「落ちた際に右の壁に顔を突っ込んだのでは？」と、さながら現場検証のようでした（笑）。

ドラマの聖地巡礼マップにも「ナイツ塙がハマった側溝」と記され、新たなスポットになっているそうです。

家族とも現地を訪れて、前回泊まれなかった「精進マウントホテル（ドラマ内ではレイクホテル浅ノ湖）」に宿泊しました。目の前に富士山を望む素敵なホテルです。子どもたちもドラマにハマっていたので、いい思い出になりました。

実は、骨折してから僕の中で変わったことがあって。まず、《歩きスマホ》をしている人を見ていられなくなりました。「足元を見て歩かないと危ないのに！」と、恐怖感を覚えるのです。

テレビの衝撃映像もダメですね。何かに激突したり、落ちたりした人の映像を面白おかしく紹介する番組がありますが、以前のようには笑えなくて。絶対にどこか傷めて病院に行ったはずだと、その後を想像してしまう。トラウマでしょうか……。

また、これは自戒を込めて言うのですが、やはりせっかちな性分の人はケガが多い気がします。余裕をもって足元に注意を払えば、どこに溝や段差があるかわかるはず。

あとは、自分の体が発するサインに目を向けることも大切です。そもそもあの日は、あまり体調が良くなかったんですよ。それでもせっかくだからと出かけて、大ケガをしてしまった。体の声に従うべきだったと反省しています。

僕らナイツの師匠である故・内海桂子も、2005年に東京駅の階段から落ち、手首を骨折しました。ご自宅に駆けつけたら、顔もものすごく腫れていて。そんな状態でも師匠は、「明日の東洋館に出ようと思っているんだけど」と言ったんですよ。「全部笑いにしちゃえばいいじゃない」と。

そもそも東洋館自体が、老いも含めて芸人の《ありのまま》を見せる場所なので、師匠もそうしたかったのでしょう。僕もそんな師匠の考え方を色濃く受け継いでいるなと、今しみじみ感じています。