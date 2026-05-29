「いつフルタイムで働くの？」世帯年収500万円、30歳女性の夫婦給与事情
All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、茨城県在住30歳女性の給与事情を見ていきます。
年齢・性別：30歳・女性
同居家族構成：本人、夫、子ども3人
居住地：茨城県
住居形態：持ち家（戸建て）
世帯年収：500万円
現預金：100万円
リスク資産：なし
家計は「夫がほぼ全て管理」しており、月の支出は「食費4万円、光熱費3万円、保険料2万円、教育費1万円、通信費2万円、小遣い夫3万円・妻2万円、車両費4万円、そのほか5万円」とのこと。毎月の貯蓄は「ほぼできていないが、月2万円だけはなんとかしている」と言います。
その理由として「私は子どもが3人いるため、フルタイムではなく時短パートをしています。夫もそれを了承していたし、それでよいと思っているはずでした。しかし先日、夫から『いつフルタイムで働くの？ たまに赤字になっているから、生活費を今まで通り出すのキツいんだけど』と言われました。夫の支出までは把握していなかったため、生活費がギリギリだとその時に知りました」と話します。
夫については「毎日、朝から夜遅くまで一生懸命働いてくれて、すごく感謝しています。私は子育てをしていて収入が低いため、夫の収入がないと生活できません。しかし、家事育児の負担は全部私になっているので、勤務時間の少し短い会社に入って、もう少し家事育児をできる時間を作ってくれたら」との思いもある様子。
ただ現実は「物価高で食費がどんどん上がっていきます。お米は実家からもらっていますが、正直今の2人合わせた給料は、貯金できる余裕もなく、生活が毎月ギリギリの状態です。子どももスポーツの習い事を始めていろいろお金もかかるし、もう少し収入がほしい」と言います。
今後の働き方については「収入を増やしたい。子どもを見ながらできる在宅ワークなども探しています」と話していました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：すい
年齢・性別：30歳・女性
同居家族構成：本人、夫、子ども3人
居住地：茨城県
住居形態：持ち家（戸建て）
世帯年収：500万円
現預金：100万円
リスク資産：なし
夫の年収400万円・妻100万円。毎月の貯蓄はほぼできず夫婦の働き方は「フルタイム×パート・時短の共働き」というすいさん。夫婦それぞれの年収は「夫400万円、妻100万円」とのこと。
「夫から『いつフルタイムで働くの？』と言われました」現在の夫婦の働き方や収入バランスについて満足しているかの問いには「どちらとも言えない」と回答。
その理由として「私は子どもが3人いるため、フルタイムではなく時短パートをしています。夫もそれを了承していたし、それでよいと思っているはずでした。しかし先日、夫から『いつフルタイムで働くの？ たまに赤字になっているから、生活費を今まで通り出すのキツいんだけど』と言われました。夫の支出までは把握していなかったため、生活費がギリギリだとその時に知りました」と話します。
夫については「毎日、朝から夜遅くまで一生懸命働いてくれて、すごく感謝しています。私は子育てをしていて収入が低いため、夫の収入がないと生活できません。しかし、家事育児の負担は全部私になっているので、勤務時間の少し短い会社に入って、もう少し家事育児をできる時間を作ってくれたら」との思いもある様子。
ただ現実は「物価高で食費がどんどん上がっていきます。お米は実家からもらっていますが、正直今の2人合わせた給料は、貯金できる余裕もなく、生活が毎月ギリギリの状態です。子どももスポーツの習い事を始めていろいろお金もかかるし、もう少し収入がほしい」と言います。
「子ども3人が大学進学を希望した時のために、頑張らないと」今後については「これから、子どもが3人とも大学などに進学したいと言われた時に、お金がたくさん必要になると思うので、それまでにお金を貯められるか不安です。子どもが進学を諦めることになるなんてことはさせたくないので、頑張らないとと思います」とすいさん。
今後の働き方については「収入を増やしたい。子どもを見ながらできる在宅ワークなども探しています」と話していました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)