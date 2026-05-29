内閣府が公開した「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年10月1日時点での65歳以上人口は3624万人で、総人口に占める割合は29.3%だったそうです。高齢者医療の現場に長年携わる精神科医・和田秀樹先生は「仕事や子育ても一段落したいまこそ、他人の目など気にせず、好きに行動すべき」と語ります。そこで今回は、そんな和田先生の著書『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】著者自らが40年間、ずーっとやってきた老化知らずの幸せ習慣を初公開！和田秀樹『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』

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知らない店に飛び込む「小さな冒険」の大きな意義

私は、散歩の途中で「新規オープン」の張り紙を見つけると、できるだけのぞいてみるようにしています。

まだ客もまばらで、店主もどこか緊張している。メニューも手探り状態。そういう“出来たて”の店には、独特の新鮮な魅力があります。

もちろん、なじみではない店に入るとき、人は無意識に構えます。

どんな味だろうか。店の雰囲気はどうだろう。値段は高すぎないか。

こうした小さな緊張や予測は、前頭葉を刺激します。脳は「いつも通り」よりも「少し違う」状況でよく働くのです。

もちろん、なじみの店にも大きなメリットがあります。安心してくつろげるうえ、店主や常連客との会話が生まれやすく、必然的に「話すアウトプット健康法」で得られる脳、前頭葉を活性化させるというメリットも享受できるわけです。

私自身、事務所の近くにワインを持ち込める店を何軒かキープしています。夜、原稿を書き終え、「今日はいい仕事をした」と思えた日は、とっておきのワインを片手に、なじみの店へ向かう。そして、私の顔を見ただけで、やさしい笑顔で「毎度」と迎え入れられる関係性に、心が温まるのも事実です。

しかし、だからこそ、ときどき“新顔”の店を混ぜたくなります。

新しくできた店に早い段階で足を運び、店主と少し話をする。どんな思いでこの店を始めたのか、どんな料理が得意なのかを聞く。

まだ流行る前に通い、人間関係を築くと、店が人気店になったあとも、融通をきかせてくれることがあります。これは、「話す」アウトプットの思わぬ副産物と言えるでしょう。

あなたの脳を喜ばせる新しい世界

また、同じ店に行くにしても、毎回同じメニューを頼まないことです。「いつもの定食」ではなく、あえて食べたことのない一皿を注文する。そのとき、ぜひ言ってほしいセリフが「今日のおススメは何ですか？」です。

注文から5分後、いままで何となく敬遠していたメニューが運ばれてくる。思い切って食べてみる。すると、「いままで食わず嫌いだっただけで、これは好きな味じゃないか」といった新たな発見があるはずです。

味覚の刺激は、記憶や感情とも強く結びついています。新しい味は、新しい体験として脳の活性化にも強く役立つのです。

知人の男性は、定年後、毎日同じ喫茶店で同じ席に座り、同じコーヒーを飲んでいました。そこで私は彼に「新たな刺激も得られると思うので、たまには別の店に入ってみたらどうですか」と勧めたのです。

当初は「落ち着かないからなぁ」と渋っていましたが、意を決して新しいカフェに入ったところ、若い店員との会話が弾み、それがきっかけで地域のイベントにも参加するようになったとのこと。

「あのとき店を変えなければ、いまの楽しみはなかった」と、新たな出会いを喜んでいました。

新規オープンの店ののれんをくぐる。いつもと違うメニューを頼む。知らない味にチャレンジしてみる……。

安心だけを求めていては、脳は眠ってしまいます。少しの意外性、少しの緊張、少しの冒険。そうした「少し」の積み重ねが、若々しいあなたをつくるのです。

次の食事は、ぜひ「初めての店」にしてみてください。扉の向こうに、あなたの脳を喜ばせる新しい世界が、きっと広がっていますから。

年相応のときめきが、前頭葉の「栄養」になる

年齢を重ねると、「もうおしゃれはいい」「いまさら見た目を気にしても」と、自分から“男”や“女”であることを降りてしまう人がいます。

だが、見た目を変えるだけでも、アンチエイジング効果ばつぐんなのです。



（写真提供：Photo AC）

アンチエイジングの本質は、「脳の前頭葉を若く保つこと」。そして前頭葉は“ときめき”や“変化”によって強く刺激されます。

「今日は何を着ようか？」「この色は似合うかな？」「少し印象を変えてみようか」と考える行為そのものが、前頭葉を使うアウトプットなのです。

実際、知人の男性は、退職後に外出が減り、服装にも無頓着になっていました。

しかし、娘に勧められ、思い切ってこれまで着たことのない明るめのジャケットを購入。最初は「若づくりに見えないか」と気にしていましたが、着て外出すると、友人から「雰囲気が変わったね」と大好評でした。それ以来、靴や髪型にも気を配るようになり、表情にも如実にハリが出てきています。

見た目を整えると、人は自然と背筋が伸びる。背筋が伸びると呼吸が深くなり、気分も上向きになる。これは心理学的にも知られている効果です。

脳が「もう異性として見られる必要はない」「どうせ誰も見ていない」とあきらめた瞬間、前頭葉の活動は低下します。逆に、「まだまだ素敵でいたい」「若々しくいたい」と思う気持ちは、強力な脳への刺激になるのです。

ときめきは前頭葉の栄養素

近年、男女を問わず見た目を改善する方法は多岐にわたっています。

美容皮膚科での軽いシミ取りや肌のケア、眉デザイン、ヘアスタイルの見直し、体型に合った服選びなどなど。

もちろん、ムリに若く見せる必要はありません。ただ、こうした小さな工夫が、「今日はどこかへ出かけよう」という意欲につながっていくのです。

外見と自己評価は密接に結びついています。鏡のなかの自分が生き生きしていると、気持ちまで前向きになる。すると、人に会いたくなる。会話が増える。外出が増える。結果として、脳への刺激も、ますます増えるのです。

「年相応に」というのは、控えめになることではなく、その年齢なりに輝くこと。

高価なブランド品で身を固める必要などありません。大切なのは、あくまで自分がときめくかどうか。ときめきは前頭葉の栄養素ですから。

アンチエイジングとは、しわを消すことではありません。「まだまだ素敵でいたい」と思う気持ちを持ち続けることなのです。

※本稿は、『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。