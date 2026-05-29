GACKT、阿部慎之助氏騒動に言及「個人的な意見」 SNSでさまざまな意見飛び交う
アーティストのGACKT（52）が29日、自身のXを更新。プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動について言及し、さまざまな意見が飛び交っている。
【写真】GACKTの投稿、さまざまな意見が飛び交う
投稿で「巨人軍監督の阿部さんが逮捕され辞任した報道が各所で流れた。暫くずっと様子を見ていたが、なんとも気分が悪い流れが各所に多くあった」と振り返り。報じられた逮捕のいきさつについて「世間では【ChatGPTに相談したら父親が逮捕された】という話として広がり始めた。だが、実際はそんな単純な話じゃない」と呼びかけ。「報道によれば、家庭内で口論になり阿部氏が娘の襟元を掴み、押し倒した、あるいは投げ飛ばしたとされている。一方で、娘本人は【殴る蹴るはなかった】と説明している。さらに、【父を逮捕してほしかったわけではない】【警察が来て一番驚いたのは自分】とも語っている。つまり今回の件は、【暴力ゼロ】とも、【深刻虐待】とも、現時点では断定できない」とし、「ここを感情だけで決めつけるのが何より危険」と呼びかけた。
続けて「だが、本当に問題なのはここから先だ」と指摘し、「今回、娘は人間ではなく最初にAIへ相談した。これが今の時代をまさに象徴している」と説明した。
AIが最初の相談相手であったことや、「安全性最優先」の回答として肯定的に話を進めたことに触れ、「虐待の可能性があれば、最悪の事態を避ける方向へ誘導する。それ自体は間違いじゃない、もし本当に危険な家庭だった場合、早期介入で命が救われるケースもある。だが逆に、グレーな家庭内衝突まで、一気に警察案件へ進む可能性もある」「ここが極めて難しい」と指摘した。
さらに、児童相談所と警察の対応についても、「【見逃し】を極端に恐れている」時代の流れや、「動いた瞬間、【即逮捕】【即報道】【即社会制裁】」という流れに「この極端さが個人的には非常に気持ちが悪い。そして事実、かなり危うい」などとつづった。
また、阿部氏が一般人ではなかったことにも触れ、「警察、球団、スポンサー、メディア、SNS、全部が一気に動いた。現代は、裁判結果より先に、社会的制裁が始まる。しかも、異常なレベルでの社会的制裁だ」と呼びかけ。「さらに、PVを稼ぐため、刺激的な見出しや、過剰に単純化されたニュースが大量に流れる。SNSでも、再生数や数字を取るため、感情を煽る編集や、極端な切り取りが溢れている。これもまた、今の時代のどうしようもない大きな問題だ」と呼びかけた。
なお、個人的な意見として「阿部さんには監督を続けて貰いたい」「こういった件で、社会から一気に抹殺される流れに、強い違和感を覚えているからだ」と説明。「もちろん、家庭内暴力を軽視してはいない。だが一方で、娘本人ですら【父をそこまで追い込む意図はなかった】と語っている。にもかかわらず、社会全体が一気に制裁モードへ入る。このバランスの崩れ方は、かなり異常だと思わないか？」と呼びかけた。
今の社会について「人間関係が希薄になったこと」「AIの発達によって、誰もがAIを過信し始めていること」「社会制裁が過剰に動きすぎていること」「SNSで稼ぐ者たちによる、過激な演出や煽りが増えすぎたこと」「社会全体のバランスが崩れていること」を挙げ、「これらが複雑に絡み合っている。だから今回の件も、必要以上に、気持ち悪いほど大きく燃え上がっている」とつづった。
さらにAIについて「【AIは危険】だけで終わらせるのも違う。本質はそこじゃない」と説明。「AIは便利なもの。で、ある一方、AIは責任を取らない。空気も、家族関係も、その後の人生も、全部を背負ってくれるわけじゃない。だからこそ、AIの答えをどう扱うか」とし、「そして、感情だけで人を裁き、一瞬で社会から消していくこの流れを、本当にみんな正しいと思っているのか？」「今、問われているのは、AIそのものではなく、この崩れたバランスの中で、ボクら人間がどうあるべきか？ボクはかなり危険なバランスだと思っているんだが、オマエはどう思う？」と締めくくった。
この投稿は、瞬く間に100万を超える表示に。「AIって本来人間のサポートの役割にしているのに、いつの間にか『主役』になりはじめてますね。それがこの先の懸念するところと思ってます」「誰であろうと暴力はよくない 先ずは言葉で仲裁する必要があったのでは？既に幾度も言葉で言ってもきかないから物理的に割って入ったのかもしれないけれど、投げ飛ばす そりゃビックリするでしょう 柔道の心得があればかわせたかもしれませんけれどね。。。相手はプロのスポーツ選手 自制は大切です」「逮捕じゃなくて、保護や隔離などもう少し穏便な対応出来なかったのか？巨人軍も即辞任ではなくて、自宅謹慎→様子見てから処分て良かったと思います。娘さんのメンタルが心配です」「この件で少しだけ良かったなと思ったのはどんなに社会的地位のある人でも子供が児相に言えばすぐ警察が駆けつけてくれるというのを世間的に認識が広まったことです。本当に助けを求めている子が少しは声を挙げやすくなるんじゃないかなと。阿部監督が見せしめのような結果にはなってしまいましたが…」「逮捕されたんやから、監督辞任でいい。逮捕されたのには理由がある。監督が全てではない。また新たな仕事をすれば良いだけ」などと、さまざまな声が寄せられた。
【写真】GACKTの投稿、さまざまな意見が飛び交う
投稿で「巨人軍監督の阿部さんが逮捕され辞任した報道が各所で流れた。暫くずっと様子を見ていたが、なんとも気分が悪い流れが各所に多くあった」と振り返り。報じられた逮捕のいきさつについて「世間では【ChatGPTに相談したら父親が逮捕された】という話として広がり始めた。だが、実際はそんな単純な話じゃない」と呼びかけ。「報道によれば、家庭内で口論になり阿部氏が娘の襟元を掴み、押し倒した、あるいは投げ飛ばしたとされている。一方で、娘本人は【殴る蹴るはなかった】と説明している。さらに、【父を逮捕してほしかったわけではない】【警察が来て一番驚いたのは自分】とも語っている。つまり今回の件は、【暴力ゼロ】とも、【深刻虐待】とも、現時点では断定できない」とし、「ここを感情だけで決めつけるのが何より危険」と呼びかけた。
AIが最初の相談相手であったことや、「安全性最優先」の回答として肯定的に話を進めたことに触れ、「虐待の可能性があれば、最悪の事態を避ける方向へ誘導する。それ自体は間違いじゃない、もし本当に危険な家庭だった場合、早期介入で命が救われるケースもある。だが逆に、グレーな家庭内衝突まで、一気に警察案件へ進む可能性もある」「ここが極めて難しい」と指摘した。
さらに、児童相談所と警察の対応についても、「【見逃し】を極端に恐れている」時代の流れや、「動いた瞬間、【即逮捕】【即報道】【即社会制裁】」という流れに「この極端さが個人的には非常に気持ちが悪い。そして事実、かなり危うい」などとつづった。
また、阿部氏が一般人ではなかったことにも触れ、「警察、球団、スポンサー、メディア、SNS、全部が一気に動いた。現代は、裁判結果より先に、社会的制裁が始まる。しかも、異常なレベルでの社会的制裁だ」と呼びかけ。「さらに、PVを稼ぐため、刺激的な見出しや、過剰に単純化されたニュースが大量に流れる。SNSでも、再生数や数字を取るため、感情を煽る編集や、極端な切り取りが溢れている。これもまた、今の時代のどうしようもない大きな問題だ」と呼びかけた。
なお、個人的な意見として「阿部さんには監督を続けて貰いたい」「こういった件で、社会から一気に抹殺される流れに、強い違和感を覚えているからだ」と説明。「もちろん、家庭内暴力を軽視してはいない。だが一方で、娘本人ですら【父をそこまで追い込む意図はなかった】と語っている。にもかかわらず、社会全体が一気に制裁モードへ入る。このバランスの崩れ方は、かなり異常だと思わないか？」と呼びかけた。
今の社会について「人間関係が希薄になったこと」「AIの発達によって、誰もがAIを過信し始めていること」「社会制裁が過剰に動きすぎていること」「SNSで稼ぐ者たちによる、過激な演出や煽りが増えすぎたこと」「社会全体のバランスが崩れていること」を挙げ、「これらが複雑に絡み合っている。だから今回の件も、必要以上に、気持ち悪いほど大きく燃え上がっている」とつづった。
さらにAIについて「【AIは危険】だけで終わらせるのも違う。本質はそこじゃない」と説明。「AIは便利なもの。で、ある一方、AIは責任を取らない。空気も、家族関係も、その後の人生も、全部を背負ってくれるわけじゃない。だからこそ、AIの答えをどう扱うか」とし、「そして、感情だけで人を裁き、一瞬で社会から消していくこの流れを、本当にみんな正しいと思っているのか？」「今、問われているのは、AIそのものではなく、この崩れたバランスの中で、ボクら人間がどうあるべきか？ボクはかなり危険なバランスだと思っているんだが、オマエはどう思う？」と締めくくった。
この投稿は、瞬く間に100万を超える表示に。「AIって本来人間のサポートの役割にしているのに、いつの間にか『主役』になりはじめてますね。それがこの先の懸念するところと思ってます」「誰であろうと暴力はよくない 先ずは言葉で仲裁する必要があったのでは？既に幾度も言葉で言ってもきかないから物理的に割って入ったのかもしれないけれど、投げ飛ばす そりゃビックリするでしょう 柔道の心得があればかわせたかもしれませんけれどね。。。相手はプロのスポーツ選手 自制は大切です」「逮捕じゃなくて、保護や隔離などもう少し穏便な対応出来なかったのか？巨人軍も即辞任ではなくて、自宅謹慎→様子見てから処分て良かったと思います。娘さんのメンタルが心配です」「この件で少しだけ良かったなと思ったのはどんなに社会的地位のある人でも子供が児相に言えばすぐ警察が駆けつけてくれるというのを世間的に認識が広まったことです。本当に助けを求めている子が少しは声を挙げやすくなるんじゃないかなと。阿部監督が見せしめのような結果にはなってしまいましたが…」「逮捕されたんやから、監督辞任でいい。逮捕されたのには理由がある。監督が全てではない。また新たな仕事をすれば良いだけ」などと、さまざまな声が寄せられた。