日韓の女性5人組「ILLIT（アイリット）」の日本人メンバー・モカ（21）が活動再開することが29日、発表された。所属事務所「BELIFT LAB」が明らかにした。

ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」にBELIFT LABの声明が掲載され、「ILLITのメンバーモカが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします」と明かし、モカの活動再開を発表。

一連の経緯について「モカはこれまで治療と休息を並行しながら回復に専念しており、無理のない範囲で活動を再開しても問題ないとの医療スタッフの所見を受けました。特に4th Mini Album 『MAMIHLAPINATAPAI』の活動が終了する前にステージに立ち、ファンの皆様にお会いしたいというアーティスト本人の強い意向があり、本日放送の『Music Bank』のステージをはじめとして活動へ参加することを決定いたしました」と説明した。

「ただし、アーティストの体調を最優先に考慮し、一部スケジュールは変更となる可能性がございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とし、「モカの回復をお待ちくださり、温かい応援を送ってくださったファンの皆様に心より感謝申し上げます。モカが健康な姿でファンの皆様とお会いできるよう、最善を尽くしてまいります」とファンへの感謝を示した。

モカをめぐっては今年4月、体調不良のため当面の活動を休止することが発表されていた。