吉本新喜劇の小籔千豊（52）が29日、大阪市内で「KOYABU SONIC 2026」（9月21〜23日、インテックス大阪）の概要説明会見を開いた。

小籔が主宰する“音楽と笑いとゲームの融合”をテーマにした唯一無二の同フェス。2008年に大阪城音楽堂でスタートし、その後会場を替え、15〜16年とコロナ禍に見舞われた20〜22年を除き過去13回開かれてきた。

今年の出演アーティスト、芸人らの第1弾発表が行われ、初日（21日）は「新しい学校のリーダーズ」（AG！）「ダイアン」「エバース」「レインボー」、第2日（22日）には石崎ひゅーい、「たくろう」「ドンデコルテ」ら。最終日（23日）は「サンボマスター」、yama、今井らいぱち、「ロングコートダディ」らの名が並んだ。

毎年、過去と比べて「豪華」などのコメントは避けているという小籔が「今年は特にチケットを早めにぜひとも…」と、第2弾以降もビッグネームが発表される可能性をにおわせた。

小籔は「吉本新喜劇ィズ」としてアーティスト枠でも出演する。自身がドラムを担当し、昨年9月にワーナーミュージックとの契約が終了したとして「フリーズドライ」宣言した「ジェニーハイ」。活動継続について未定としており、常連だったコヤソニの第1弾に名前はナシ。小籔は「誰かが湯かけてくれるの待ってます」と話し、「出るのか、出ないのか揉んでますんで…その辺も注目して」と期待させた。

チケットは、29日午後1時から最速特割先行発売が行われる。詳しくは公式サイトなどに掲載。