◆女子プロゴルフツアー リゾートトラストレディス第２日（２９日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）

ツアー通算１勝の阿部未悠（ミネベアミツミ）が８番パー３（実測値１２９ヤード）でホールインワンを達成した。強風が吹き荒れる難しい条件で、１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８で回り、通算２アンダーとして、第１日の４６位から阿部がホールアウトした時点で７位に急浮上した。

アゲンストの強い風が吹く８番パー３。阿部が７アイアンを振り抜くと、直接、カップイン。「見えなかったけど、ギャラリーさんの歓声で分かりました。普通なら８アイアン、あるいは９アイアンですけど、風が強かったので７アイアンで。いいラインに出ました」と会心の一打を振り返った。

ツアー本格参戦１年目だった２０２２年のリゾートトラストレディス（山梨・メイプルポイントＧＣ）最終日の１２番パー３でホールインワンを達成。リゾートトラストレディスは最終日にすべてのパー３で達成者全員に特別賞金８００万円が贈られる。「４年前は（実質）ルーキーイヤーでお金がなかった。ちょうど、その時、車が壊れていて『車が買えるよ！』と母と喜びました。全額、使い切って車を買いました」。ひと振りで黒のベンツをゲットした４年前を笑顔で振り返った。

ツアー２度目のホールインワンは、再びリゾートトラストレディスだった。この日は第２日のため、特別賞金の８００万円はない。「最終日も頑張ります！」と阿部は笑いながら話した。

強風の中、ホールインワンを含む好プレーで、トップが見える位置に急浮上。「一日、我慢できました」と手応えを明かす。相性抜群のトーナメントで阿部は、上位、さらには、ツアー２勝目を目指す。