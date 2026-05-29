「Ｍａｔｔ Ｒｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが２９日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演した。

この日は「仲良し２世ＳＰ」と題し、俳優・石田純一、松原千明さんの娘でモデルのすみれと一緒に登場。１か月半で１８キロのダイエットに成功したＭａｔｔの美容法にも迫る内容だ。

同番組の「スタジオ３回目」というＭａｔｔは、脚の長さが際立つ黒のパンツコーデ。すみれとはカラオケに行くなど仲良しだという。

１か月半で１８キロのダイエットにスタジオも「すごい」と仰天。ＭＣのハライチ・岩井勇気から「そんなの可能なんだ」と問われると、Ｍａｔｔは「はい。遺伝子が爆発して」と父で元巨人の桑田真澄氏の存在をにおわせて笑わせた。

自炊をメインにした食事や、父からアドバイスされたトレーニングでやせたというＭａｔｔ。現在の体重は「６２キロ」と明かし、昨年からトータルでは２０キロもやせたという。

ネットは「Ｍａｔｔビビった」「Ｍａｔｔを久しぶりにテレビで見た」「Ｍａｔｔさんスタイル良すぎるだろｗｗｗ顔ちっさ…」「化粧の感じ変わった？」「別人やん」と驚いていた。