NEWS増田貴久、自身ブランド服着て欲しいのはメンバー2人「絶対似合う」 両親への想いも語る
【モデルプレス＝2026/05/29】NEWSの増田貴久が29日、都内にて行われた「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」プロジェクト 新ブランド初お披露目発表会に登壇。ブランド服を着て欲しい人について語った。
【写真】NEWSメンバー、自身のブランドアイテム着用し登壇
ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、LINEヤフー株式会社と共同で、増田によるプロデュースプロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」を始動。芸能界屈指のファッション好きとして知られる増田が、自身初となるファッションブランドを本プロジェクトで立ち上げた。
これまで培ってきた経験や表現力、ファッションへの深い愛情を落とし込んだZOZOTOWN限定アイテムは、5月29日より販売開始予定。アイテムはユニセックス商品となる。
ブランド名は「Yellow by TAKAHISA MASUDA」。イベントでは、着用イメージがわきやすいようにZOZO社員6人がモデルになり着用して登場。コートからロンパース型になるMA-1をはじめ、フーディーやスウェットなどのセットアップなど紹介。スタイルに合わせて自由にカスタマイズできるよう面テープで付け替え可能なポケットを採用し、機能性とファッション性を兼ね備えているのが特徴だ。
NEWSメンバーの2人について聞かれると、「家に全種類送りつけようかなと思っています」と回答。打ち合わせの段階からメンバーの小山慶一郎と加藤シゲアキに着てもらうことは想定していたといい、「加藤と小山は絶対似合うだろうなと思って、次のライブは全身このブランドで固めてもいいな」と想像していた。
2010年からグループのライブでの衣装デザインも手掛けている増田。「ライブのときは自分が残したい映像とか、お客さんが見てくれたときに景色の1個として洋服が印象的なものでメンバーがより輝けばいいなと思って」「着やすさとかはそんなには考えていなくて、どういう状態の僕たちを見てほしいかということしか考えてない」と日常との違いを説明。「なんか噂によると『ちょっと重すぎる』っていうのをシゲと小山から聞いてるんですけど（笑）」と2人から苦情も届いているそうで、「逆に今回の服はすごい軽いので、良ければこれで今度はライブをしたいです」と計画を明かした。
また、ファッション好きのルーツについて、「両親が洋服が好きで父親が着ていた服をもらったり、母親が着古したチャンピオンのスウェットとチノパンをくれたときに、当時母親も背が高かったのでぶかぶかでオーバーサイズを着たときに『これだ！』となってサイズ感とか生地感が好きで、目覚めたきっかけでした」と語った増田。今回のアイテムにも「（スタッフも）僕の母親が着れるアイテムがあったら良いよね、と言ってくださって、いろんな世代の人が着れると良いと思うんですけど…頑張れば着れるくらいの感じですかね？自分の母親にも着て欲しいなって思ってます」とリクエストしていた。（modelpress編集部）
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【写真】NEWSメンバー、自身のブランドアイテム着用し登壇
◆NEWS増田貴久、ZOZOTOWNとブランド立ち上げ
ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、LINEヤフー株式会社と共同で、増田によるプロデュースプロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」を始動。芸能界屈指のファッション好きとして知られる増田が、自身初となるファッションブランドを本プロジェクトで立ち上げた。
ブランド名は「Yellow by TAKAHISA MASUDA」。イベントでは、着用イメージがわきやすいようにZOZO社員6人がモデルになり着用して登場。コートからロンパース型になるMA-1をはじめ、フーディーやスウェットなどのセットアップなど紹介。スタイルに合わせて自由にカスタマイズできるよう面テープで付け替え可能なポケットを採用し、機能性とファッション性を兼ね備えているのが特徴だ。
◆NEWS増田貴久、小山慶一郎＆加藤シゲアキも「絶対似合う」
NEWSメンバーの2人について聞かれると、「家に全種類送りつけようかなと思っています」と回答。打ち合わせの段階からメンバーの小山慶一郎と加藤シゲアキに着てもらうことは想定していたといい、「加藤と小山は絶対似合うだろうなと思って、次のライブは全身このブランドで固めてもいいな」と想像していた。
2010年からグループのライブでの衣装デザインも手掛けている増田。「ライブのときは自分が残したい映像とか、お客さんが見てくれたときに景色の1個として洋服が印象的なものでメンバーがより輝けばいいなと思って」「着やすさとかはそんなには考えていなくて、どういう状態の僕たちを見てほしいかということしか考えてない」と日常との違いを説明。「なんか噂によると『ちょっと重すぎる』っていうのをシゲと小山から聞いてるんですけど（笑）」と2人から苦情も届いているそうで、「逆に今回の服はすごい軽いので、良ければこれで今度はライブをしたいです」と計画を明かした。
また、ファッション好きのルーツについて、「両親が洋服が好きで父親が着ていた服をもらったり、母親が着古したチャンピオンのスウェットとチノパンをくれたときに、当時母親も背が高かったのでぶかぶかでオーバーサイズを着たときに『これだ！』となってサイズ感とか生地感が好きで、目覚めたきっかけでした」と語った増田。今回のアイテムにも「（スタッフも）僕の母親が着れるアイテムがあったら良いよね、と言ってくださって、いろんな世代の人が着れると良いと思うんですけど…頑張れば着れるくらいの感じですかね？自分の母親にも着て欲しいなって思ってます」とリクエストしていた。（modelpress編集部）
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