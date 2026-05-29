鹿児島市はサッカースタジアムの候補地2か所の整備費などを比較した結果について、29日の市議会で報告しています。全体の整備費は県立鴨池庭球場が215億円で、鹿児島サンロイヤルホテルの跡地よりも低く抑えられることが示されました。

鹿児島市はサッカースタジアムの候補地として、鹿児島港本港区への移転を計画する鹿児島サンロイヤルホテルの跡地と、県立鴨池庭球場の2か所を調査しました。

市は、29日開かれている市議会の産業観光企業委員会で、その調査結果を報告しました。

庭球場のほうが78億円低く抑えられる

それによりますと、スタジアムの本体工事費187億円を含む全体の整備費は、庭球場が215億円、ホテル跡地が293億円でした。ホテル跡地は土地の取得費がかかることなどから、庭球場のほうが78億円低く抑えられるということです。

供用開始の時期は、早ければ庭球場が2036年、ホテル跡地が2038年で、庭球場のほうがおよそ2年早いとしています。

鹿児島市は市議会や県議会での議論を踏まえ、建設に向けて県と協議に入るとみられます。

・