AAA宇野実彩子、ミニスカ＆ノースリテニスウェア披露「スタイル抜群」「ビジュ強すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/05/29】AAAの宇野実彩子が5月28日、自身のInstagramを更新。テニスをする姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】NEWS小山の39歳妻「スタイル抜群」ミニスカ＆ノースリテニスウェア姿
宇野は「運動神経悪すぎて学校のテニス全然楽しくなかったけど何周もしてやっと楽しい」とつづり、動画を投稿。首元や腕周り、裾に黒のラインが入ったショート丈のノースリーブトップスにミニスカート、足元のソックス・スニーカー、サンバイザーも白で揃えたテニスウェアからは、スラリと伸びる脚や腕がのぞくスタイルとなっている。
この投稿には「テニスウェア似合ってる」「テニス苦手でも可愛いから許される」「ビジュ強すぎ」「テニスコートのマドンナ発見」「スタイル抜群」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】NEWS小山の39歳妻「スタイル抜群」ミニスカ＆ノースリテニスウェア姿
◆宇野実彩子、ミニスカ＆ノースリテニスウェア姿公開
宇野は「運動神経悪すぎて学校のテニス全然楽しくなかったけど何周もしてやっと楽しい」とつづり、動画を投稿。首元や腕周り、裾に黒のラインが入ったショート丈のノースリーブトップスにミニスカート、足元のソックス・スニーカー、サンバイザーも白で揃えたテニスウェアからは、スラリと伸びる脚や腕がのぞくスタイルとなっている。
◆宇野実彩子の投稿に反響
この投稿には「テニスウェア似合ってる」「テニス苦手でも可愛いから許される」「ビジュ強すぎ」「テニスコートのマドンナ発見」「スタイル抜群」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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