日本の人口はエチオピアに抜かれ世界12位に 世界人口ランキング “エボラ”のコンゴ民主共和国は1億人超え
総務省が29日に発表した2025年に行われた国勢調査の速報によると、2025年10月1日時点での日本の人口は1億2304万9524人で、5年前の前回調査と比べて309万6575人減少した。
減少幅は過去最大だった。
総務省は、「少子高齢化が進み、自然減が拡大しているため」と説明していて、国別では、5年前の11位から12位に順位を落としている。
国別人口ランキングでは、インドが中国を抜いて世界一となっており、3位はアメリカ。4位のインドネシアは2025年の人口が2億8600万人、増加率も4％と高くなっており、5位パキスタンも2億5500万人、増加率8.6％と高い数字となっている。
またエボラ出血熱が発生し感染が拡大しているコンゴ民主共和国は、2025年の人口が1億1300万人で、2020年からの5年間で17.5％増と人口が急増している。
日本は2015年には10位だったが、2020年にはメキシコに抜かれて11位となり、2025年にはエチオピアにも抜かれて12位となった。
以下、2025年の世界国別人口ランキングのトップ20。
（※数字は 2015年の人口→2020年の人口→2025年の人口）
1位 インド 13億2800万人 → 14億0300万人 → 14億6400万人
2位 中国 13億9600万人 → 14億2600万人 → 14億1600万人
3位 アメリカ 3億2600万人 → 3億3900万人 → 3億4700万人
4位 インドネシア 2億6200万人 → 2億7100万人 → 2億8600万人
5位 パキスタン 2億1700万人 → 2億3500万人 → 2億5500万人
6位 ナイジェリア 1億9100万人 → 2億0600万人 → 2億3800万人
7位 ブラジル 2億0200万人 → 2億0900万人 → 2億1300万人
8位 バングラデシュ 1億5900万人 → 1億6600万人 → 1億7600万人
9位 ロシア 1億4600万人 → 1億4600万人 → 1億4400万人
10位 エチオピア 9900万人 → 1億1400万人 → 1億3500万人
11位 メキシコ 1億2100万人 → 1億2700万人 → 1億3200万人
12位 日本 1億2700万人 → 1億2600万人 → 1億2300万人
13位 エジプト 1億0000万人 → 1億0900万人 → 1億1800万人
14位 フィリピン 1億000万人 → 1億0900万人 → 1億1700万人
15位 コンゴ民主共和国 7700万人 → 9000万人 → 1億1300万人
16位 ベトナム 9300万人 → 9800万人 → 1億0200万人
17位 イラン 8300万人 → 8400万人 → 8800万人
18位 トルコ 8000万人 → 8400万人 → 8800万人
19位 ドイツ 8200万人 → 8300万人 → 8400万人
20位 タイ 6800万人 → 7000万人 → 7200万人
※総務省の資料より
※United Nations, "The 2024 Revision of World Population Prospects"
2015年及び2020年は年央推計値(Estimate)、2025年は年央中位推計値(Projection)。
ただし、日本は国勢調査の結果による