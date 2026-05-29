「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日正午現在で古河電気工業<5801.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



大手電線メーカーである古河電の２７年３月期連結営業利益は前期比４８．８％増の９５０億円と最高益の見通し。人工知能（ＡＩ）データセンター向け投資拡大を背景に光ファイバー、光ケーブルなどの事業環境は良好に推移している。また、データセンター向けの水冷モジュール製品への期待も高まっている。株価は２７日に６万２４１０円の最高値をつけた後、足もとでは５万円近辺に下落しているが、下値では反発狙いの動きも出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS