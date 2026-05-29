愛犬家向けライフスタイルマガジン『DOG LOVERS PRESS』Vol.003が、5月28日に徳間書店より発売された。

【画像】『DOG LOVERS PRESS』Vol.003、表紙は前澤友作と利休

本号の大特集は「犬とどこまでいける？」。表紙には前澤友作と愛犬・利休、裏表紙にはバービーと愛犬・神が登場する。“愛犬と叶えたい夢”をテーマに、犬と共に生きる人々のライフスタイルを紹介する一冊となっている。

巻頭特集「この上ない相棒と生きるドッグラバーズ」には、前澤友作、バービー、高梨臨、桐山マキ、七尾旅人が出演。前澤の邸宅での特別インタビューも収録される。大特集「犬とどこまでいける？」では、前澤と桐山のスペシャルインタビューに加え、みやうち沙矢、大谷一生、小野千恵子、上山琴美、岩田卓之、中道智大、見市香緒、大嶋朋子×渡邊真人、中村ちかが登場する「未来につなぐわたしの夢」、「夢を追うわたしの指針となる言葉」、「夢があると、毎日がもっとわくわく！ 愛犬と叶えたい夢」などの企画を展開する。

もうひとつの目玉が、特集「犬と音楽」だ。「ミュージシャンが明かす制作の裏側。あの犬の名曲はどのように生まれたのか？」には、槇原敬之、七尾旅人、Bose、数原龍友が登場し、犬にまつわる名曲の誕生秘話を明かす。「犬好きミュージシャンのプレイリスト」には山中拓也、中嶋イッキュウが参加。「ようこそ、犬ジャケ鑑賞会へ」「性格、見た目、仕草などから選んだ一曲」など、音楽と犬との時間を楽しむための企画が並ぶ。

その他、「街角キャッチ！ DOG LOVERS SNAP」「小野千恵子のPAW LIVE TOWN」「What's next? 2026 Spring／Summer」「パピー野村の審美眼通信」「Bowwooo Goods」「編集部がやっているあれやこれやの話」「With My Dog～Family Portraits～」「DOG LOVERS ALBUM」などの企画も収録される。

あわせて、5月28日の発売を記念した書店購入限定キャンペーンも実施される。世界30カ国で展開するフリーズドライ生食ペットフードブランド「Kelly&Co's」の新商品「パティミール（犬用総合栄養食）」のお試しサイズセットを、本誌購入者にプレゼントする。6月の発売に先駆けた特典で、代官山、湘南、柏の葉などドッグフレンドリーな蔦屋書店の一部店舗にて実施予定。

『DOG LOVERS PRESS』は、“最高の相棒と、最高の人生を”をコンセプトに掲げるライフスタイル提案型メディア。Vol.001の表紙には小野伸二、小野千恵子と愛犬・ラウエ、ローム、Vol.002の表紙には浅野忠信と愛犬・おはぎが登場している。次号は2026年秋頃の発売を予定している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）