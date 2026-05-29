古堅純子さんが読者のキッチンをチェック！収納を100%活用する片づけのルールを伝授
【画像で見る】3つのラインを整えてキッチンの収納力を最大限まで引き出す！
料理は好きだけど、「調理道具の出し入れが面倒！」「ごちゃついて盛りつけスペースがない！」「掃除がたいへん…」などキッチンのお悩み、ありますよね。そこで今回は、収納のプロ古堅純子さん直伝の片づけのコツをご紹介！
教えてくれたのは▷古堅純子さん
■古堅純子さんのキッチン収納を100％活用する片づけ
家事や育児、仕事と忙しい毎日で、疲れてくると料理がおっくうになりがち。「キッチンが片づいて効率的で楽しく料理できたら、もっと家族との時間が増やせますよ！」と古堅純子さん。今回も古堅式の片づけで、雑誌『レタスクラブ』読者宅の収納を100%活用します！
昨年11月増刊号で、古堅さんによってリビングの景色を変えることに成功した
『レタスクラブ』読者渡邉さん
夫と6歳、2歳の息子、0歳の娘の5人で、3階建ての3LDKに住む。現在は育児休暇中。「どこに何を入れると効率がいいのか分からず……。家族が増えるたびに、ものもどんどん増えてしまったので、使いやすくしたい！」
『レタスクラブ』2025年11月増刊号でご紹介したリビングのお片づけ編は、古堅さんのYouTubeチャンネル「週末ビフォーアフター」でチェックできます！
古堅さん（以下、古堅）：久しぶりね！ あれからどう？
渡邉さん（以下、渡邉）：おかげさまでキープできてます！ 子どももここ（リビング）で勉強するようになりました！
古堅：すごいじゃない！ テーブルもちゃんと更地になってるわ！
渡邉：はい、でもリビングがキレイだとやっぱりキッチンの景色が気になります……
古堅：前回来たときもキッチンは心配してたのよ。今回はここを解決しなきゃね。
古堅：（引き出しを開けて）すごい量の食器！ 4段目までびっしり入ってるわ。食器が好きなのね
古堅：（つり戸棚を開けて）ここは？ 全部使ってるの？
渡邉：いや……全然使ってないものもあります
古堅：（つり戸棚から収納ボックスを取り出して）重い……取り出すのも一苦労じゃない
古堅：（コンロに置かれた鍋を見て）調理器具もいつも出しっぱなしなの？
渡邉：そうですね、鍋はコンロを使うときに移動させてます
古堅：換気扇の上もものがびっしり……油とほこりで汚れがギトギトよ！
これじゃ清潔さも保てないわ
古堅：このキッチン、どんなふうに使いたいの？
渡邉：今は、私しかどこに何があるか分からないので……夫も使えるようにしたいです。料理好きな夫なので……
古堅：それなら今回もものを寄せないと難しいわね！ 前回の"寄せ部屋"はどうなってる？
渡邉：あれからゆっくりものと向き合えて、"ここだけ片づければいいんだ！"と明確になったので、いろいろ処分できました！（「使わないもの」や「捨てられないもの」を一旦集めた部屋に向かう2人）
古堅：すごい！ だいぶすっきりしてる。座れるようにもなってる！
渡邉：リサイクルショップに売ったり、資源ゴミに出したり
渡邉：使っているものはしかるべきところに移動させました！
渡邉：捨てられないと思っていたおもちゃも、3分の1に減らせたんです
古堅：これならまたここにキッチンのものを寄せられるわね
古堅：キッチンを使いやすくするには3つのラインを整えること。ものが戻しやすくて、掃除しやすいことが大切よ！ 詳しくはあとで説明するわ
古堅：忙しい中でキッチンの片づけと掃除の手間を減らせたらもっと家族との時間を過ごせるわ 旦那さんとも楽しく料理できるようになるわね！
渡邉：なるほど〜
古堅・渡邉：それじゃあ今回もキッチンをすっきりさせるぞー！ エイエイ、オー！
■毎日楽しく料理をするために必要なのは「水」「作業」「火」の3つのラインを整えること！
「収納が少ないから片づかないのではなく、水、作業、火のラインの動線がごちゃ混ぜだから片づかないんです」と古堅さん。「3つのラインを整えれば収納力を最大限まで引き出すことができ、自分に合った快適なキッチンが作れます！」
■水のライン
水のラインは、シンクを中心として、背面の収納も含めたエリアのこと。「ボウルやざる、まな板、包丁など、水まわりで使うものを。食器は洗って戻すときにラクなので水のラインに。お米は洗って炊くので、炊飯器も含めて水のライン近くに」
■作業ライン
調理スペースを中心に、背面まで含めたエリアが作業ライン。「大事なのは、調理スペースにものを置かないこと。ここには食材や飲み物、調理家電など、作業に関わるものを収納。食器も調理のときにすぐ出したいなら、火寄りの作業ラインにあってもOK」
■火のライン
コンロを中心とした火のライン。渡邉さん宅はコンロの背面に冷蔵庫があり、収納力が弱め。「基本はフライパンや鍋、調味料など、火を使う作業と関係するものを。何を収納するかは人によって違うので、自分がよく使うものを考えて分けてみて」
■すぐ使えるように出しっぱなしだと掃除しにくくなるのでNG！
ものが多いと、どかして掃除をしようと思う気にならないもの。「料理と掃除を両立させて、常に清潔なキッチンを保つことが大事。きれいだとよりいっそう料理がしたくなるし、家族も使いやすい。そのためにも収納をしっかり活用して、掃除しやすくして」
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昨年11月増刊号で、古堅さんによってリビングの景色を変えることに成功した、『レタスクラブ』読者の渡邉さん。古堅さんのメソットで、キッチンがどう変わるか注目です！
撮影／三佐和隆士
文＝徳永陽子