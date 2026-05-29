八代市の庁舎建設をめぐるあっせん収賄事件で、賄賂として受け取った現金を隠そうとした疑いで、警察は八代市議ら3人を再逮捕し、新たに会社役員ら3人も逮捕しました。



組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで新たに逮捕されたのは、東京都渋谷区の会社役員、渡邊裕人容疑者（49）と、八代市の団体職員、中村和博容疑者（51）、住所･職業不詳の伊藤卓也容疑者（51）の3人です。





■再逮捕また、あっせん収賄の疑いで、先に逮捕されていた八代市議会議員の成松由紀夫容疑者（54）と園川忠助容疑者（61）、松浦輝幸容疑者（84）の3人も同じ容疑で再逮捕されました。警察によりますと、6人は共謀のうえ、ことし4月頃、東京都渋谷区のコンビニエンスストアのATMで、渡邊容疑者が代表を務める会社名義の口座に、およそ40回にわたってあっせん収賄で得た現金のうち、およそ2000万円を入金した疑いがもたれています。警察によりますと、入金されたおよそ2000万円はその後、複数の口座に振り込まれていて、成松容疑者らが手元に残った現金の一部を資金洗浄しようとしていた可能性があるということです。警察は今月7日の成松容疑者の家宅捜索で渡邊容疑者の会社名義のキャッシュカードを押収していて成松容疑者が現金を引き出せる状態だったとみています。警察は6人の認否を明らかにしていません。