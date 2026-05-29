友達と予定を立てる際、ひと月ふた月先の日程が候補になることを嘆く投稿が、Xで話題を呼んでいる。

【映像】「今、会いたいんや…」大人の予定合わせが難航する理由

投稿したのは、軍艦 仁さん（@uozanojin）。「大人になったからか知らんけど、友達と予定立てる時平気でひと月ふた月先の日が候補になるの悲しい。人生短いのに、フリーレンみたいな時間感覚で生きんな。俺は今日の夜に集まりたいねん。」という切実な悲しみをXに投稿し、賛否両論の声が寄せられている。

「友達を誘ったら7カ月後」あまりに先すぎる現実へのショック

投稿を見た“今すぐ集まりたい派”からは、「めーーーーーーーっちゃわかる。そんな先ならもうええわってなるんよね」「フットワークの軽さが、大人になるとどれだけ貴重か痛感します」「みんな都合があるのもわかるんだけど、今会いたいんや…」「皆、そんなに忙しいの？俺が暇人過ぎるの？」などの声が寄せられている。

一方で、「すごーくわかるけど、自分も早くて2週間後とかになる」「数カ月待ちなの普通かとおもてたｗ」「業種によって永遠に休日合わない」「そんな先の予定しか立てられなくても、会いたい人達がいる。だから諦めずに予定立てる」といった意見も寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「友達を誘ったら7カ月後の日付が返ってきてそんなわけなさすぎて友達にはポストと同じ内容を伝えましたが『落ち着け』と言われました」と語り、「僕が体験したのは5年前に知り合った友達ですが地元の友達のほうが多そうですね」と話している。（『わたしとニュース』より）