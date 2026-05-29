アルゼンチンサッカー協会(AFA)は日本時間29日、FIFAワールドカップ2026に臨むアルゼンチン代表メンバー26名を発表しました。

注目は前回大会優勝の立役者で、アルゼンチンの英雄リオネル・メッシ選手。前回大会後に代表引退を示唆していましたが、その後撤回。今回もチームの主力として選出され、2006年のドイツワールドカップから続く6大会連続のメンバー入りとなりました。

他にもメッシ選手と同じく前回の優勝経験者も多く名前を連ね、GKでは、前回最優秀GKのエミリアーノ・マルティネス選手、DFではゴンサロ・モンティエル選手、ニコラス・オタメンディ選手、MFからはアレクシス・マック・アリスター選手、最優秀若手選手賞のエンソ・フェルナンデス選手、またロドリゴ・デ・パウル選手やレアンドロ・パレデス選手といったベテランもメンバー入り。

FWはインテルのエース、ラウタロ・マルティネス選手やアトレティコ・マドリードのストライカー、フリアン・アルバレス選手といった世界最高峰の実力者が選出されました。

▽以下、アルゼンチン代表メンバー

GK

エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)

ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)

フアン・ムッソ(アトレティコ・マドリード)

DF

ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)

ナウエル・モリーナ(アトレティコ・マドリード)

リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・ユナイテッド)

ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)

レオナルド・バレルディ(マルセイユ)

クリスティアン・ロメロ(トッテナム)

ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)

ファクンド・メディナ(マルセイユ)

MF

ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)

レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)

ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)

エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)

エンソ・フェルナンデス(チェルシー)

アレクシス・マック・アリスター(リバプール)

バレンティン・バルコ(ストラスブール)

FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)ニコラス・ゴンサレス(アトレティコ・マドリード)ジュリアーノ・シメオネ(アトレティコ・マドリード)ラウタロ・マルティネス(インテル)ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)フリアン・アルバレス(アトレティコ・マドリード)ティアゴ・アルマダ(アトレティコ・マドリード)ニコ・パス(コモ)