【サッカー】アルゼンチン代表メンバー26名発表 メッシはW杯6大会連続 前回優勝を支えた中心メンバーも多く名を連ねる
アルゼンチンサッカー協会(AFA)は日本時間29日、FIFAワールドカップ2026に臨むアルゼンチン代表メンバー26名を発表しました。
注目は前回大会優勝の立役者で、アルゼンチンの英雄リオネル・メッシ選手。前回大会後に代表引退を示唆していましたが、その後撤回。今回もチームの主力として選出され、2006年のドイツワールドカップから続く6大会連続のメンバー入りとなりました。
他にもメッシ選手と同じく前回の優勝経験者も多く名前を連ね、GKでは、前回最優秀GKのエミリアーノ・マルティネス選手、DFではゴンサロ・モンティエル選手、ニコラス・オタメンディ選手、MFからはアレクシス・マック・アリスター選手、最優秀若手選手賞のエンソ・フェルナンデス選手、またロドリゴ・デ・パウル選手やレアンドロ・パレデス選手といったベテランもメンバー入り。
FWはインテルのエース、ラウタロ・マルティネス選手やアトレティコ・マドリードのストライカー、フリアン・アルバレス選手といった世界最高峰の実力者が選出されました。
▽以下、アルゼンチン代表メンバー
GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
フアン・ムッソ(アトレティコ・マドリード)
DF
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
ナウエル・モリーナ(アトレティコ・マドリード)
リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・ユナイテッド)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
ファクンド・メディナ(マルセイユ)
MF
ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール)
バレンティン・バルコ(ストラスブール)
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ニコラス・ゴンサレス(アトレティコ・マドリード)
ジュリアーノ・シメオネ(アトレティコ・マドリード)
ラウタロ・マルティネス(インテル)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)
フリアン・アルバレス(アトレティコ・マドリード)
ティアゴ・アルマダ(アトレティコ・マドリード)
ニコ・パス(コモ)