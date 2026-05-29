アルゼンチン代表メンバーに選出されたメッシ選手(中央)　(写真：ロイター/アフロ)

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アルゼンチンサッカー協会(AFA)は日本時間29日、FIFAワールドカップ2026に臨むアルゼンチン代表メンバー26名を発表しました。

注目は前回大会優勝の立役者で、アルゼンチンの英雄リオネル・メッシ選手。前回大会後に代表引退を示唆していましたが、その後撤回。今回もチームの主力として選出され、2006年のドイツワールドカップから続く6大会連続のメンバー入りとなりました。

他にもメッシ選手と同じく前回の優勝経験者も多く名前を連ね、GKでは、前回最優秀GKのエミリアーノ・マルティネス選手、DFではゴンサロ・モンティエル選手、ニコラス・オタメンディ選手、MFからはアレクシス・マック・アリスター選手、最優秀若手選手賞のエンソ・フェルナンデス選手、またロドリゴ・デ・パウル選手やレアンドロ・パレデス選手といったベテランもメンバー入り。

FWはインテルのエース、ラウタロ・マルティネス選手やアトレティコ・マドリードのストライカー、フリアン・アルバレス選手といった世界最高峰の実力者が選出されました。

▽以下、アルゼンチン代表メンバー
GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
フアン・ムッソ(アトレティコ・マドリード)

DF
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
ナウエル・モリーナ(アトレティコ・マドリード)
リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・ユナイテッド)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
ファクンド・メディナ(マルセイユ)

MF
ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
エセキエル・パラシオス(レバークーゼン)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール)
バレンティン・バルコ(ストラスブール)

FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ニコラス・ゴンサレス(アトレティコ・マドリード)
ジュリアーノ・シメオネ(アトレティコ・マドリード)
ラウタロ・マルティネス(インテル)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)
フリアン・アルバレス(アトレティコ・マドリード)
ティアゴ・アルマダ(アトレティコ・マドリード)
ニコ・パス(コモ)