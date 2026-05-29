在留資格にかかる手数料の上限額の大幅な引き上げや電子渡航認証制度＝通称「JESTA」の創設などを盛り込んだ改正入管法が29日、参議院本会議で可決され成立しました。

29日の参議院本会議で賛成多数で可決され成立した改正入管法は、日本に在留する外国人が在留資格を変更したり、在留期間を更新したりするときにかかる手数料の上限額を現行の1万円から10万円に引き上げます。

永住許可については30万円に引き上げるとしていて、上限額の引き上げは1981年以来です。

現在の手数料は在留資格の変更・更新が6000円、永住許可は1万円となっていて、今回の上限額の引き上げに伴い、今年度中にも新たな手数料が定められ運用が始まる見通しで、値上げ幅が注目されます。

また、改正入管法には、ビザが免除されている74の国・地域からの観光などを目的とした短期滞在者などを対象に、入国前にオンラインで必要な情報の提供を求める電子渡航認証制度＝「JESTA」の創設も盛り込まれました。

不法残留などを目的とした外国人の入国を未然に防ぐとともに、入国時の審査の円滑化を目的としていて、政府は2028年度中の施行を目指しています。