「急な訃報、まず何をする？」大人として知っておきたい“弔事マナー”の基本
突然の訃報を受けた時、「まず何を確認すればいいの？」と焦った経験はありませんか？30代後半〜40代以降になると、親族や仕事関係など、弔事に関わる機会も少しずつ増えていきます。一方で、“今さら聞きづらい”と感じる人も少なくありません。
最近は、家族葬や香典辞退など葬儀の形も多様化しているからこそ、“昔の常識”だけで動くより、まず落ち着いて状況を確認することが大切になっています。
まず確認したいのは“日程と形式”
訃報を受けた時、最初に確認したいのが、通夜・告別式の日程や場所、参列の有無、香典の扱いです。最近は、近親者のみで行う家族葬や、「香典辞退」と案内されるケースも増えています。そのため、“以前はこうだった”という感覚だけで判断せず、案内内容を丁寧に確認することが大切です。
“何て返せばいい？”は短く丁寧で大丈夫
訃報連絡を受けると、「どんな言葉を返せば失礼じゃない？」と迷う人も少なくありません。基本的には、「このたびはご愁傷さまです」など、短く丁寧な言葉で問題ありません。無理に励ましたり、長文で気持ちを伝えたりするより、“静かに寄り添う”くらいの温度感の方が自然な場合もあります。
最近はLINEで連絡を受けるケースも増えていますが、大切なのは“連絡手段”より“相手への配慮”。形式にこだわりすぎるより、落ち着いたやり取りを意識する方が安心感につながります。
“完璧なマナー”より“落ち着いた配慮”
弔事マナーというと、「失敗してはいけない」と身構えてしまう人も多いもの。でも実際は、急な出来事の中で完璧に動けないこともあります。香典袋や服装に迷ったり、不安になったりするのは自然なことです。
最近は、“形式を厳守すること”より、“遺族に負担をかけない配慮”を重視する空気感へ少しずつ変わってきています。だからこそ大切なのは、“完璧にこなすこと”より、“丁寧に対応しようとする姿勢”。その落ち着きが、大人世代の安心感につながっていくのかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は冠婚葬祭マナー・弔事対応の一般的知見を参考に編集部で構成しています
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