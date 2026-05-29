本命女性にしか送らない！彼のLINEに隠れた“本気”の「愛情サイン」
直接会っていないとき、彼からのLINEにどんなメッセージが届くかは、あなたが本命かどうかを判断する大きなヒントに。連絡の頻度や内容から、彼の“あなたに向けた本気度”を見抜いてみましょう。そこで今回は、本命女性にだけ送られるLINEの特徴を紹介します。
あなたの“日常”を気にかける内容が多い
「今日どうだった？」「体調は大丈夫？」など、あなたの生活や心身を気遣うメッセージが頻繁にあるなら、それは本命の証。自分の話より、あなたの日常に関心を持ってくれるのは、“大切にしたい存在”だからこそです。
特別な用件がなくても連絡してくる
「今なにしてる？」「なんでもないけどLINEしてみた」など、特に用事がないのに連絡をくれるのも本命サイン。会っていない時間にもつながっていたいという気持ちの表れであり、「理由なんてなくても話したい」存在になっている証拠です。
スタンプや文面に“優しさ”が込められている
素っ気ない定型文ではなく、句読点や絵文字、スタンプの使い方にも“その人らしさ”が出るもの。本命女性には、少しでも安心してもらえるように、やさしさや気遣いが感じられる文面になる傾向があります。
LINEは文字のやりとりだけど、そこには彼の“気持ちの温度”がしっかり表れるもの。送られてきたメッセージの背景にある、あなたを思う気持ちを受け取ってあげてくださいね。
🌼そのセリフは「本命限定」。男性が好きな女性に言いがちなこと