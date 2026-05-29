「なぜ毎回、追いかける側になるの…？」恋愛で損しやすい女性の共通点
最初はいい感じだったのに、気づけば自分ばかり連絡している。そんな“追いかける恋愛”ばかりになるのには共通する流れがあります。差がつくのは、好きになった後の動き方です。
“不安を埋めるため”のLINEが多い
返信が来ない時間に、追加で送っていませんか？「忙しい？」「大丈夫？」と確認が増えるほど、男性は追われる感覚に。追う側になりやすい女性は、不安をそのままLINEに変えてしまう傾向があります。
“相手中心”で予定を組んでいる
男性から誘われたら最優先で動いていませんか？予定を合わせ続けると、“追いかける側”の立ち位置になりやすくなるもの。自分の予定を後回しにするほど、関係の主導権は相手側へ寄っていきます。
相手の反応を“気にしすぎ”ている
既読がついた瞬間、返信を待ち続けていませんか？恋愛で苦しくなりやすい女性は、“男性の反応”を軸に感情が動きやすい傾向があります。返信の速度や温度で一喜一憂するほど、恋愛のバランスは崩れやすくなるのです。
追いかける恋愛になりやすい原因は、“好き”の感情の強さではありません。不安を埋める、合わせすぎる、反応を追いすぎる。この積み重ねが、関係のバランスを変えていきます。恋愛で大切なのは、“追い続けること”ではなく、“自分のペースを崩しすぎないこと”です。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼恋愛のチャンスが激減。男性が「重い」と感じる女性の特徴