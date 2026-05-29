痩せたのに脚だけスッキリ見えない…。大人世代が整えたい“股関節の使い方”
40代以降は、筋力低下だけでなく、“股関節まわりの動き”が小さくなることで、下半身のラインが崩れやすくなります。特に座りっぱなしの時間が増えると、脚の付け根が固まり、脚全体が重たく見えやすい状態に。
そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【レッグサークル】。股関節から脚を動かすことで、下半身の巡りや使い方を整えながら、脚ラインをスッキリ見せる感覚を養います。
【STEP１】骨盤を安定させる
【STEP２】脚を小さく回し、反対側も行う
右脚を天井方向へ伸ばし、脚の付け根から小さな円を描くように回します。つま先だけを動かすのではなく、“脚全体を股関節から動かす”意識がポイント。まずは外回し15回、続けて内回し15回行います。骨盤が左右に揺れない範囲の小さな円で十分。右脚が終わったら、左脚も同様に行いましょう。
▶効かせるコツ
脚を高く上げることより、“股関節がなめらかに動く感覚”を優先。呼吸を止めず、ゆっくり丁寧に動かすことが大切です。また、脚を大きく回そうとすると、骨盤まで一緒に揺れやすくなるので要注意。ポイントは、“小さく・ゆっくり・股関節から”です。脚の付け根がじんわり動く感覚を意識することで、下半身の重たさ対策につながります。
下半身を細く見せたいときほど、股関節を“正しく動かす”ことが大切。ぜひ１日１セットから、無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています
🌼下半身だけ変わらない…。股関節をゆるめて巡りを整える、大人の簡単習慣