祝３００回記念SP！５月３１日夜９時「となりのスゴイ家」

「この番組を見て家を建てました！」

・・という視聴者の声も続々！！

『となりのスゴイ家』 ３００回記念SP！

建築と陶芸が融合した鎌倉のスゴイ家！

四隅に「土のかまくら」！？中に広がるステキ過ぎる空間

＆

唸るアイディア満載！インテリアが映える大磯のスゴイ家！

バイカラーの目を惹く外観＆圧巻！全長６ｍのロングキッチン

BＳテレ東にて、毎週日曜夜９時から放送中の「となりのスゴイ家」は、2018年10月のスタートから8年目に突入し、この度5月31日の放送分にて記念すべき300回を迎えることとなりました。

大学で建築学を学び二級建築士合格・アンガールズ 田中卓志と、芸能界屈指の建築好きの遼河はるひが記念すべき300回目に訪れるのは 「土のかまくら？リノベーション平屋のスゴイ家」＆「インテリアが映える二世帯住宅のスゴイ家」です。

記念すべき300回のスゴイ家は神奈川県鎌倉市と大磯町へ！

＜神奈川県鎌倉市「鎌倉に土のかまくら？リノベーション平屋」＞

©ＢＳテレ東

旗竿状に延びる長いアプローチの先の階段を上がるとビックリ！家の四隅に土のかまくら!?

土や金属粉で仕上げた４つのかまくらは、夫婦の部屋・両親の部屋・茶室とそれぞれの魅力が詰まった唯一無二の空間。鎌倉の緑に癒やされる！リノベーションで大変身した開放的な14帖LDKにも注目です。



＜神奈川県大磯町「インテリアが映える二世帯住宅」＞

©ＢＳテレ東

バイカラーの外壁と切り込んだ中庭が目を惹く外観。採光にこだわった大開口15帖リビングは、杉板張りの高い勾配天井で広がりを演出。親世帯と子世帯をつなぐのは2階に設置されたデッキのみ…丁度いい距離感にこだわりました。圧巻の全長６ｍキッチンや、家の象徴となっている造作家具などこだわりのインテリアにも注目です。



≪出演者コメント≫

■田中卓志（アンガールズ）



©ＢＳテレ東

初期からのファンの方もこれまで見ていただいてありがとうございます！TVerでもたくさん見ていただいてありがとうございます！すべてこれまで見てくださった皆さまのおかげです。僕の力は１％もないです。皆さまの努力、厳しい叱咤激励でここまで来ました。唯一のミスがあったとしたら、山根がロケで訪れた際に、トランポリンがある家で靴下に穴が開いていたことくらいです（笑）。はるひさんが時々凡ミスをすることがあるので、そこは僕なりのやり方で厳しく直していこうと思います（笑）。今後ともどうぞよろしくお願いいたします！



■山根良顕（アンガールズ）

©ＢＳテレ東

これまでたくさんのおうちを拝見させていただいて、ロケで訪れるたびに我が家のココをこうすれば良かったのかと毎回思ってしまいます。まだまだ300回ですし、それぞれ人のこだわりの数だけおうちはあると思いますので、これからもよろしくお願いいたします。僕は建築に詳しくなくても分かるような、気づくようなポイントを逃さないようにやっていきたいと思います。さらに、皆さんの気になるところを聞いていきたいと思います！



■遼河はるひ

©ＢＳテレ東

これまで見ていただいた視聴者の皆さま、ありがとうございます。この番組を見ておうちを建てましたというお宅に何度かお邪魔させていただいて、番組を参考にしてくれているということがすごく実感できて嬉しかったのと、狭小住宅だったりリノベマンションだったり古民家リノベなど、マイホームという夢が現実になるきっかけというかお手伝いができていそうだなと300回を通して思えるようになりました。

これからも素敵な家を少しでも多くご紹介していきたいと思います。おうちの中の生活の便利なアイテムだったり、それぞれの家族の歴史も知れたりするので、そういう所も見どころかなと思います。500回目指して頑張ります！



≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー 山崎圭介（ＢＳテレ東 制作局）

「ゆるーく・役に立つ・癒やしの番組」をモットーに300回を迎えました！放送・配信をご覧の皆さま、これまで番組で取材させていただいたスゴイ家の家主さん、ご家族、関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。次は500回を迎えられるよう、出演の御三方とともにスタッフ一同頑張ります。お力添えのほど、どうぞよろしくお願い致します。

©ＢＳテレ東

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≪番組概要≫

【タイトル】 「となりのスゴイ家」

【放送日時】 2026年5月31日（日) 夜9:00～9:55

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

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▶TVer：https://tver.jp/series/sr1s8kvhrt

▶テレ東HP(ネットもテレ東): https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

【出演者】 アンガールズ（田中卓志＆山根良顕）、遼河はるひ

【番組公式HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/sugoie/

