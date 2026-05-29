【Forza Horizon 6：「1987 Nissan Be-1」の配布】 対象期間：5月28日～6月18日

マイクロソフトは5月29日、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、不具合の発生を報告した。

今回の不具合は、フェスティバルプレイリスト「日本へようこそ」にて、シーズン秋で実施予定の「シーズンジョブ：東京シティ フードデリバリー」が本来より早くプレイできてしまうというもの。現時点でジョブを完了してしまうと、本来得られるはずのリワードカーを獲得できなくなってしまう。

そこで「Forza Horizon 6」をプレイした全てのユーザーに、報酬として「1987 Nissan Be-1」を配布すると発表。対象期間は5月28日から6月18日までとなっている。

(C) Microsoft 2026

