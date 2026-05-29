「Forza Horizon 6」プレイリストで不具合発生。全プレーヤーに「1987 Nissan Be-1」を配布へ
【Forza Horizon 6：「1987 Nissan Be-1」の配布】 対象期間：5月28日～6月18日
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マイクロソフトは5月29日、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」において、不具合の発生を報告した。
今回の不具合は、フェスティバルプレイリスト「日本へようこそ」にて、シーズン秋で実施予定の「シーズンジョブ：東京シティ フードデリバリー」が本来より早くプレイできてしまうというもの。現時点でジョブを完了してしまうと、本来得られるはずのリワードカーを獲得できなくなってしまう。
そこで「Forza Horizon 6」をプレイした全てのユーザーに、報酬として「1987 Nissan Be-1」を配布すると発表。対象期間は5月28日から6月18日までとなっている。
現在開催中のフェスティバルプレイリストのシーズン秋「シーズンジョブ: 東京シティ フードデリバリー」チャレンジが本来より早く完了できてしまう不具合を確認しています。- Forza Horizon Japan (@ForzaHorizonJP) May 28, 2026
その際、報酬が獲得できなくなってしまうため、5月28日から6月18日の間にプレイされたすべてのプレイヤーに『1987 Nissan… https://t.co/bqyCqkCxTI
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