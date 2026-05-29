「スタイル最高」「脚長美人」元NHKアナ・中川安奈、カジュアルなジーンズコーデに反響
フリーアナウンサーの中川安奈が28日にInstagramを更新。カジュアルなデニムコーデを披露すると、ファンから「スタイル良すぎる」「脚長美人」といった声が集まった。
【写真】かわいいゴルフコーデの中川安奈、珠界レジェンドや元サッカー日本代表らともパシャリ！
中川が「脚を長くみせてくれるとっても優秀なジーンズでした」と投稿したのは、自身のオフショット。写真の中で彼女は、デニムパンツとタイトなニットトップスのカジュアルなコーディネートを披露している。
中川のデニムコーデにファンからは「スタイル良すぎるし綺麗すぎます」「脚長い スタイル最高」「脚長美人です」などの反響が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【写真】かわいいゴルフコーデの中川安奈、珠界レジェンドや元サッカー日本代表らともパシャリ！
中川が「脚を長くみせてくれるとっても優秀なジーンズでした」と投稿したのは、自身のオフショット。写真の中で彼女は、デニムパンツとタイトなニットトップスのカジュアルなコーディネートを披露している。
中川のデニムコーデにファンからは「スタイル良すぎるし綺麗すぎます」「脚長い スタイル最高」「脚長美人です」などの反響が集まっている。
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）