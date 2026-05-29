種類豊富で迷っちゃうーーッッ！！幸【セブン-イレブン】次食べたい「新作アイス」って？

夏に向けて少しずつ気温の高い日が増えてくると、「アイスの季節がやって来た！」と感じる人も多いかも。アイス売り場のラインアップも、濃厚な口当たりが多かった冬のアイスから、春らしさのある抹茶系や、さっぱりとした口当たりのアイスが徐々に増えてくるように。今回は、次に食べたい【セブン-イレブン】の「新作アイス」をまとめました。

食べ応え抜群！ 「白くま」と和菓子が融合？

セブン-イレブンでおなじみの「白くま」シリーズから、新作の「黒ごまきなこわらび餅大好きな白くま」が登場。通常の白くまに入っているのは練乳かき氷ですが、この白くまには、きなこかき氷が入っています。トッピングも、きなこアイス、黒ごまきなこわらび餅、粒もち、あんこといった和菓子が勢揃いしており、食べ応え抜群の白くまが楽しめそうです。

ねっちり食感を楽しむアイスバー

@miki__iceさんが、「何度かリニューアルしながら発売されている商品」と紹介している「イタリアンプリンアイスバー」。「これ本当好きなんですよね」ともコメントしており、アイスマニアも虜にする1品なのかも。特徴は、イタリアンプリンをそのままアイスにしたような濃厚な味わいと、ねっちりとした食感。筆者の経験では、冷凍庫から出したら数分待ってから食べるのが、ねっちり感をより楽しむためのポイントです。

あのカフェの看板メニューが自宅で味わえる

「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」は、セブン-イレブンと、【井村屋】、【nana’s green tea（ナナズグリーンティー）】のトリプルコラボにより誕生したアイス。イメージは、ナナズグリーンティーの看板メニュー「抹茶白玉パフェ」なのだそうで、抹茶アイスや抹茶蜜、もち等が入っています。抹茶アイスと抹茶蜜には、それぞれに異なるオリジナルブレンド抹茶を使っており、風味を少しずつ変えているのだそう。

上質な抹茶が際立つ贅沢モナカ

「匠茶最中」は、京都府産の宇治抹茶を使った、上質で高級感のある抹茶モナカです。最中の中には、チョココーティングされた抹茶アイスの他に抹茶あんも入っており、和菓子らしい甘さをたっぷり楽しめそう。宇治抹茶の他には、北海道産小豆や和三盆が使われ、素材へのこだわりも実感できるかも。特に抹茶あんには、甘納豆が入っているようで、粒あんとは違った小豆の風味を感じられそうです。

セブン-イレブンの新作アイスは、どれも魅力的でついつい悩んでしまうかも。迷ったときは、ぜひ今回ピックアップしたアイスを手に取って、じっくりと味わってみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@iceke361様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる